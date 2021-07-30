«Я бы с ней в разведку пошел»: история сибирячки, которая отдала железной дороге почти 40 лет

Марина Фадеевна работает в Барабинской дистанции сигнализации и связи почти 40 лет. Фото: Личный архив.

В этом году Барабинской дистанции сигнализации и связи Западно-Сибирской железной дороги исполняется 95 лет. Здесь работает Марина Фадеевна Мячинская - устроилась сюда еще в 1982 году девчонкой-телеграфисткой, с тех пор вся ее профессиональная жизнь связана с железной дорогой. Последние 20 лет она работает инженером по обучению, и именно к ней обращаются за советом и помощью в спорных моментах и сложных ситуациях не только коллеги, но и начальники.

Об удивительном сочетании человечности и профессионализма Марины Фадеевны «Комсомолке» рассказали ее коллеги. Подробности - в нашем материале.

УЧИТЬ УЧИТЬСЯ

Инженер по обучению - звучит просто, а на деле все намного сложнее. В обязанности входит техническое обучение всех специалистов, которые трудятся в дистанции. Инженер отслеживает, чтобы каждый сотрудник проходил обучение, аттестацию вовремя, оценивает профессиональную деятельность работника. На протяжении всей своей карьеры каждый сотрудник РЖД проходит множественные аттестации и проверки знаний согласно стандартам компании. Все эти процедуры серьезные, волнительные, поэтому очень важно, в какой они проходят обстановке и какой человек их организует.

- Знаете, если ваше обучение будет проводить Марина Фадеевна, вам повезло: она словно излучает какое-то спокойствие и невидимую поддержку, - рассказывают коллеги. - К ней обращаются за советом даже наши кураторы и непосредственные руководители. Она - очень опытный профессионал и пользуется авторитетом не только среди руководителей нашего предприятия, но и среди руководителей всей структуры. Потому что свой опыт применяет не только в теории, но и на практике.

«ЗА НЕЙ ХОЧЕТСЯ ИДТИ»

Коллектив о Марине Фадеевне отзывается с искренней нежностью и уважением. Разные голоса разными словами говорят об одном: этот человек оставил неизгладимый след в их жизнях.

- Она невероятно тактичная. У нее стоит поучиться такту и мудрости. В общении с ней поражает ее деликатность: как она умеет контролировать себя и общаться с каким-то конкретным работником в зависимости от различных обстоятельств или ситуаций. Это большой души человек. Сколько здесь работаем, всегда восхищаемся ее соучастием, безграничной добротой вообще ко всем работникам, к людям. Она живет, чувствуя проблемы людей и помогая им. Это человек, который может бросить все и поспешить на помощь в любой ситуации - и в профессиональной, и в человеческой, - описывают коллеги Марину Фадеевну.

Много лет Марина Фадеевна была профсоюзным лидером, возглавляла профком. Ее председательство вспоминают с ностальгической улыбкой, потому что железнодорожница была бойцом на всех фронтах: поддерживала в трудных ситуациях, если было нужно, хлопотала о выдаче материальной помощи, для укрепления корпоративного духа организовывала выезды на лыжную базу и другие спортивные мероприятия. Она вселила непобедимый дух борьбы в местную спортивную команду, благодаря ей Барабинская дистанция занимала первые позиции на многих соревнованиях.

- Такую историю не доверят абы кому. Представляете, она участвовала во всех спортивных мероприятиях, если могла. А если не могла, то обязательно приходила, болела, поддерживала. Она очень ярый болельщик. Когда за вас так болеют, просто невозможно проиграть! Она что в общественной, что в трудовой деятельности всегда впереди, за ней хочется идти, - говорят сослуживцы.

Это очень открытый и приятный человек, говорят о Марине Фадеевне сослуживцы. Фото: Личный архив.

«МЫ БУДЕМ СКУЧАТЬ!»

А еще Марина Фадеевна - человек творческий и своим взглядом художника буквально заряжает окружающих. Коллеги хранят подарки, сделанные ее руками, сувениры, показывают фотографии шкатулок, вазочек, необычных букетов из фруктов.

- Какая же она рукодельница! Когда женский коллектив поздравляет нас с 23 Февраля, любой самый простой подарок так упаковывают, что дух захватывает. Это же еще придумать надо! Знаете, как приятно получать такие необычные и красивые подарки? - добавляют коллеги-мужчины.

У Марины Фадеевны взрослые сын и дочка. В прошлом году она отметила 55-летний юбилей, а в этом году в канун профессионального праздника Дня железнодорожника собралась на заслуженную пенсию, хочет от души повозиться с внуками и отдохнуть. Коллеги говорят, что будут очень скучать:

- Скучать по ней, конечно, будем во всех смыслах этого слова. И как по специалисту, и как по человеку. Вот к ней спустишься, перекинешься парой фраз - и настроение поднимается. С ней ты ощущаешь, что человек готов тебя слушать. Она никогда не отмахивается, легкая в общении, очень открытый и приятный человек.

А один из ее коллег добавляет:

- Я вам так скажу: это такой человек, на которого всегда можно положиться. Я бы с ней в разведку пошел. Точно знаю: когда она будет уходить на пенсию, будет плакать. И мы все - вместе с ней. Потому что это наш человек. По жизни на нее любому можно и нужно равняться. Ей позвонишь в любой момент, в ситуации отчаяния - и она выслушает. Мы, конечно, рады, что она собралась на заслуженную пенсию, что сможет отдохнуть, больше времени уделять внукам. Но и нам без нее будет немного непривычно и тяжело. Потому что она за это время стала частью Барабинской дистанции сигнализации и связи, частью нашего коллектива, частью всех нас.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Награды и поощрения Марины Мячинской

• 15.12.2020 Знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»

• 07.12.2017 Благодарственное письмо заместителя начальника дороги по кадрам и социальным вопросам

• 24.06.2016 Благодарность министра транспорта Российской Федерации

• 20.02.2015 Часы начальника дирекции инфраструктуры

• 20.07.2012 Почетная грамота