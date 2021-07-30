Последние новости Новосибирска на 30 июля 2021 года: сибирячка нашла в огороде могилу XVIII века в огороде, беременная избила девочек-подростков

Последние новости на 30 июля 2021 года. Фото: предоставлены героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 июля 2021 года: обо всех главных события в регионе - в нашем материале.

НАШЛА СТАРУЮ МОГИЛУ В ОГОРОДЕ

Сибирячка Елена Кравец попросила сына построить туалет в огороде (их дом находится в Криводановке). Тот вырыл яму... и нашел древнее захоронение. Археологи уверены, что могила относится к XVIII веку.

ЗАМУЧИЛИ ПРИСТАВЫ

49-летняя пермячка Наталья Жукова уже пять лет борется с долгами тезки из Новосибирской области. Ей приходят требования приставов оплатить долги кредиторам, штрафы ГИБДД... Но реальной должницей является Жукова-предприниматель из Новосибирской области, которая занимается грузоперевозками. Весной этого года появился новый долг в 142 тысячи. Приставы объяснили, как избежать ошибок.

БЕРЕМЕННАЯ ИЗБИЛА ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Две девочки-подростка устроили драку на автобусной остановке, одна из них после потасовки пожаловалась маме. Женщина не придумала ничего лучше, к5ак поквитаться с обидчицей дочки. Беременная женщина приехала на остановку и железным прутом стала бить обидчицу дочери и ее ни в чем не повинную подругу Дашу. Родители девочек подали заявление в полицию.

ШКОЛЬНИЦА РОДИЛА В 15 ЛЕТ

Восьмиклассница из многодетной семьи переехала в деревню и влюбилась. Роман со старшеклассником закончился неожиданно для родителей — девочка забеременела. Сперва скрывала живот, но ее выдал токсикоз. Семья у девочки нормальная, а родственники обещали поддержать. Парень, который является отцом ребенка, пообещал жениться. на школьнице.

УЧЕНЫЙ ПРОТИВ СНЕГООТВАЛА

32-летний физик Игорь Осинных пожаловался на снегоотвал в Краснообске в прокуратуру. В итоге снег растаял, но до конца весны никто так и не приехал разобраться, что происходит. А летом - 3 июня - чиновники от минприроды нагрянули с проверкой. И никаких нарушений не нашли.

БАБУШКА ВЫГЛЯДИТ КАК ДЕВУШКА

Сибирячке Юлии Ждановой 49 лет, а выглядит она вдвое моложе. Знакомые в шоке, когда узнают, что спортивная красотка — уже бабушка, к тому же еще и многодетная мать. Секрет красоты — фитнес три дня в неделю, заготовки со своего огорода и любящий муж. - пара вместе уже 28 лет и живет.

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