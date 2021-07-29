В Новосибирске выбрали самых фотогеничных собак июля

Далматин Альфа собрала больше всего лайков наших подписчиков ВКонтакте. Фото: Регина ПРАЗДНИКОВА.

ВЫБОР ПОДПИСЧИКОВ: МОНОХРОМНАЯ КРАСАВИЦА АЛЬФА

Далматин Альфа покорила сердца наших подписчиков: эта юная изящная красавица собрала больше всего лайков! Альфе 2,5 года, и она - монохромное совершенство!

- Альфа обожает бегать, играть в перетягивания, не пренебрегает дрессировкой, любит плавать, играть и знакомиться с другими собаками. Ее любимые игрушки: пулеры, мячи, канаты, - рассказывает о своей любимице ее хозяйка Регина Праздникова.

Поздравляем Регину и Альфу с законной победой!

Карликовая такса Джессика очаровала представителей бренда «Сибирский пес». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ВЫБОР ПАРТНЕРА КОНКУРСА: ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ДЖЕССИКА

Вторым победителем стала карликовая такса Джессика, ее выбрал партнер конкурса в этом месяце. Обворожительной Джессике 4 года, она обожает прогулки, особенно летом. В зимние холода она четко дает понять хозяйке, когда пора домой.

- Она та еще притворщица - в холода заваливается на бочок, чтобы ее поскорее унесли домой, - смеется хозяйка Джессики Людмила Сущевских.

У Джессики есть любимая с детства игрушка - плюшевая панда, с которой она спит. А по утрам и целыми днями такса любит гонять по квартире пластиковые бутылки, тогда по всему дому стоит шум и гам.

От всей души поздравляем Джессику и ее хозяйку Людмилу Сущевских с победой в нашем конкурсе!

Восточно-европейская овчарка Рей рад игрушкам бренда «Сибирский пес». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: РЕЙ

Редакция «КП» - Новосибирск» определила третьего победителя, им стал юный аристократ Рей - годовалая восточно-европейская овчарка. Редакция не смогла устоять перед его спокойствием и аристократичным обаянием. Хозяйка Рея Татьяна Дунаева рассказала, что водит питомца заниматься в кинологический центр, для такой породы это важно.

- Рей хоть и выглядит спокойным, но очень веселый и озорной - любит бегать за палочкой, мячиком, обожает перетягивать канат, веревку. Его любимая игрушка - покрышка от машины, а вообще, он норовит все притащить домой! - поделилась Татьяна.

После вручения подарков Татьяна поделилась своими эмоциями на странице ВКонтакте:

- Сегодня забрали свой приз! Игрушки просто супер!!! Огромное спасибо! Песику очень понравилось!

Искренне поздравляем Рея и его владелицу Татьяну Дунаеву с победой!

Всем победителям подарили по набору игрушек бренда «Сибирский пес». Фото: Регина ПРАЗДНИКОВА.

В ТРЕХ ШАГАХ ОТ ПОБЕДЫ

В течение восьми месяцев, с апреля по ноябрь, все желающие могут участвовать в нашем конкурсе на разных площадках «КП» - Новосибирск», делиться фотографиями своих питомцев и получать за это призы. А в декабре, перед новогодними праздниками, все финалисты посоревнуются за звание «Собака года».

Для участия в июльском фотоконкурсе нужно было подписаться на страницу «Комсомольская правда» - Новосибирск» - KP.RU в социальной сети ВКонтакте, загрузить фотографию своего любимца в комментарии к конкурсному посту (найти его несложно - достаточно набрать в поисковике #ПОЛАЙКАЙКП) и сделать репост конкурса к себе на страницу.

Первого победителя выбрали наши подписчики, ставя лайки под фото понравившейся собаки, второго - наш партнер, новосибирский бренд «Сибирский пес», а третьего - редакция «Комсомолки».

Игрушки для собак бренда «Сибирский пес» безопасны для зубов и десен, не вызывают аллергии. Фото: Предоставлено ГК «Сибирский пес».

Победителям июльского этапа достаются отличные призы от нашего партнера - новосибирского бренда товаров для собак «Сибирский пес». Каждому питомцу подарили целый набор игрушек из ЭВА - экологичного, легкого и износостойкого материала. Эти игрушки безопасны для зубов и десен, не вызывают аллергии. А игрушки из хлопчатобумажного шнура очень прочные, гибкие и долговечные, играть с ними - одно удовольствие!

Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ» - поддержка гуманного, ответственного и любящего отношения к животным.