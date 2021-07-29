«Дорожный контроль» продолжает держать руку на пульсе: прошел мониторинг ремонта дорог в Заельцовском районе

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

28 июля в Заельцовском районе Новосибирска прошел мониторинг ремонта дороги. В рамках реализации мероприятий по ремонту дорог на этом участке конкурс выиграло ООО «Стройсити». Предстояло отремонтировать два участка дороги: между улицами Вавилова и Плановой, а также между улицами Плановой и Переездной. Общая протяженность ремонта составляет 400 метров, а площадь покрытия - 7000 квадратных метров. Стоимость работ по контракту составила 7,5 миллиона рублей.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- На данном этапе работы выполнены примерно на 95%, можно с уверенностью сказать, что работы почти закончены. Сейчас мы проводим вырубку - вырезаем часть покрытия для проверок. Нужно измерить толщину покрытия, а затем отвезти образец в лабораторию, чтобы посмотреть основные параметры - водонасыщение и коэффициент уплотнения. Если образец не будет соответствовать нормативным требованиям, определим участки, где это покрытие будет сниматься. На сегодняшний день завершены работы по 42 из 85 объектов, по 16 объектам работы все еще идут, а на 27 к ним еще не приступали, - рассказал главный инженер МКУ «Управление дорожного строительства» Константин Климов.

Депутат-единоросс Олег Иванинский напомнил, что 13 июля была создана группа единороссов из Совета депутатов города Новосибирска и областного парламента, которые вместе с экспертами будут проверять расход 278 миллионов рублей, дополнительно выделенных из регионального бюджета на ремонт городских дорог.

- Мы постоянно слышим от жителей жалобы по поводу качества дорог в городе, эта проблема не раз обсуждалась на сессиях. Сейчас очень важно, чтобы ремонт был выполнен подрядчиками качественно. Губернатор Андрей Травников уже не раз поднимал вопрос о гарантийном обслуживании дорог, так как часто сталкиваемся с тем, что весной покрытие смывает. Необходимо понимать, мы недосмотрели или это вина подрядчика, и вовремя решить этот вопрос, - поделился Олег Иванинский.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

«Дорожный контроль» продолжает мониторинг ремонта дорог в еженедельном режиме. И если выяснится, что дорожное покрытие не соответствует стандартам или разрушилось раньше времени, подрядчику будут предъявлены претензии, его больше не допустят к проведению работ подобного рода.

Напомним, всего этим летом за счет дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. На них депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выделили 278 миллионов рублей. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.