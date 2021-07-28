Чужих бабушек не бывает: Tele2 приглашает стать волонтером

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Ее цель - привлечь внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которое испытывает трудности в использовании современных технологий. Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный интернет с помощью волонтеров, стать которым может любой желающий.

Tele2 считает, что молодые люди могут стать проводниками пожилых людей в мир интернета. В их силах сделать жизнь старшего поколения намного проще, научив пользоваться популярными сервисами и приложениями. Правда, реальность такова, что не у всех бабушек и дедушек есть внуки, готовые позаботиться о них. В этой ситуации на помощь приходит Tele2 - оператор создает волонтерское движение, чтобы любой желающий мог поддержать одиноких пенсионеров.

Оператор снял социальный видеоролик, в котором призвал молодую аудиторию присоединиться к инициативе и помочь старшим в изучении цифрового мира. «Они учили нас читать и писать, выражать свои чувства. Они всегда были готовы оказать первую помощь. Теперь наша очередь!» - говорится в видео. Освоив мобильный интернет, пенсионеры смогут общаться онлайн и удаленно решать бытовые вопросы - покупать продукты, записываться в поликлинику и делиться эмоциями в виртуальном пространстве. Tele2 предлагает зрителям ролика присоединиться к волонтерскому движению и научить пенсионеров полезным навыкам для комфортной жизни.

Для успешного обучения старшего поколения в Tele2 разработали ряд инструментов. В качестве учебного пособия волонтеры смогут использовать «Путеводитель по мобильному интернету», который подготовила Tele2. В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В рамках кампании оператор также предлагает воспользоваться специальным комплектом из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Комплект можно подарить пенсионерам, он доступен в салонах связи Tele2.

В социальной сети «ВКонтакте» для волонтеров будет работать чат-бот. Он объяснит, с чего начать рассказ о современных технологиях, расскажет о нюансах обучения людей в возрасте, а также проверит знания и будет готов давать ответы на популярные вопросы.

Впервые Tele2 обратила внимание на цифровое неравенство поколений в 2018 году, запустив кампанию «Добавь бабушку в друзья». Проект способствовал общению пожилых людей в онлайн-пространстве. В поддержку кампании Tele2 сняла социальный видеоролик, который набрал более 8,5 млн просмотров.

Спустя год оператор реализовал второй этап - «Переведи бабушку в интернет», привлекая внимание аудитории к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Социальный ролик проекта посмотрели около 10 миллионов человек. Кроме того, видео транслировалось в телеэфире.

- Еще в самом начале нашего социального эксперимента мы получили большой отклик от молодой аудитории, которая была готова помогать своим бабушкам и дедушкам осваивать мобильный интернет. Но как быть пожилым, у кого по какой-то причине рядом нет таких близких? Особенно в условиях пандемии, когда цифровая грамотность, по сути, стала единственным пропуском во внешний мир? Поддерживая волонтерское движение, Tele2 призывает всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе и помочь пожилым людям разобраться с современными технологиями. Это могут быть ваши соседи, коллеги или просто незнакомые пенсионеры. Главное помнить, что чужих бабушек не бывает, - прокомментировала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.