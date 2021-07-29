«Не колола ботокс, не ставила импланты»: сибирячка воспитывает внука, но многие принимают ее за студентку

Молодая бабушка стала звездой пляжа: никто не верит, что в 47 лет можно так выглядеть. Фото: предоставлено Юлией Ждановой

Сибирячка Юлия Жданова стала звездой Бугринского пляжа — люди подходят знакомиться к стройной красотке, которая на самом деле — бабушка. В юности женщина была радистом на ледоколе в море Лаптевых, а сейчас — многодетная мама трех дочерей. Секрет красоты сибирячки — любящий муж, продукты с огорода и пробежки в мороз. Как выглядеть вдвое моложе без подтяжек лица и силиконовой груди — в материале КП-Новосибирск.

«БЫЛА РАДИСТОМ, ХОДИЛА В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ»

47-летняя Юлия Жданова уже бабушка — окружающие смотрят и диву даются. Стройная, привлекательная леди на фото не вяжется с привычным образом пенсионерки с сумкой.

— Я родилась в Одессе, но росла за Северным полярным кругом — в Якутии. Окончила морской колледж, устроилась работать радистом на ледоколе. Мы ходили в море Лаптевых, застревали во льдах… На корабле быть женщиной трудно, но я справилась. В 18 лет пришла на дискотеку, Евгений пригласил меня на танец. И на танцполе я сразу поняла, что он — моя вторая половинка, — призналась КП-Новосибирск Юлия Жданова.

Евгений и Юлия поженились в 18 лет. Фото: предоставлено Юлией Ждановой

В 19 лет Юлия родила первую дочку Анастасию, через три года у нее появилась сестра Арина. Вскоре супруги устали жить на Крайнем Севере и переехали в Новосибирск. Евгений занялся бизнесом, а Юлия стала фитнес-тренером и преподавателем по танцам. И успевала растить двух дочек — сама, без детского сада. В 34 года Юлия родила третью дочь Ульяну, а год назад подоспел внук Давид.

Год назад в семье появился внук Давид. Фото: предоставлено Юлией Ждановой

— Всю жизнь я занимаюсь спортом, три раза в неделю хожу на кроссфит и придерживаюсь правильного питания. Мой муж гордится мной, он мой самый главный мотиватор. Он всячески оберегает меня, позволяя мне заниматься собой и семьей. А я не даю ему повода для ревности, отшиваю всех одним взглядом, — продолжает Юлия. — Главное в отношениях — это уважать друг друга и слышать. Нам повезло — у нас совпали планы на жизнь, мы не только супруги, но и друзья. Можем ремонт делать без споров, во многом у нас вкусы совпадают.

Бабушка занимается спортом три раза в неделю. Фото: предоставлено Юлией Ждановой

Второй секрет Юлии — продукты со своего огорода в 20 соток. Семья достраивает дом, в саду молодая бабушка выращивает овощи, а на зиму делает заготовки.

— Окружающие часто не верят, что мне 47 лет! Но я не колола ботокс, не ставила импланты. Только маммопластику себе позволила после рождения третьего ребенка. Всегда занималась спортом, закалялась и бегала в мороз, — добавляет Юлия. — Главный секрет молодости — любовь к детям. Наверное, счастье не в количестве, но я очень рада, что успела родить трех дочерей. Они моя гордость и мои подруги.

Дедушка заботится о своей супруге и о семье, а Юлия не дает поводов для ревности. Фото: предоставлено Юлией Ждановой

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