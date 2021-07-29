«Хоть меняй фамилию!»: пермячке, которую 5 лет по ошибке мучают новосибирские приставы, повысили сумму долга

Пермячку Наталью Жукову уже 5 год путают с тезкой из Новосибирска. Фото: предоставлено Натальей ЖУКОВОЙ.

49-летняя пермячка Наталья Жукова уже пять лет доказывает, что она – не та транжира из Новосибирска, которая в долгах погрязла. То ей штраф от ГИБДД придет, то арест на квартиру наложат. Реальной должницей является Жукова-предприниматель. В Новосибирске она занимается грузоперевозками. И с ними, видать, не заладилось: сибирячка залезла в кредитные долги. Но трясут их с тезки из Перми, которая каждый год названивает новосибирским приставам, доказывает, убеждает, клянется, ругается, просит, объясняет… Но, оказывается, есть способ решить проблему! Два года назад приставы предложили написать ей официальное обращение, чтобы Наталью внесли в базу должников. Есть такая в ведомстве.

В 2019 году Наталье наложили арест на квартиру из-за чужих долгов. Фото: предоставлено Натальей ЖУКОВОЙ.

Появляется у приставов очередное производство - должника проверяют по этой базе. И если он в числе двойников – ищут того, который, действительно, должен платить.

Жукова два года назад написала, и свершилось: с квартиры сняли ограничения, пермячка освободилась от долга. Но не надолго.

Да, да. Этой весной, чудесным мартовским днем новосибирские приставы вновь позвонили пермячке. Извольте должок оплатить – 142 тысячи.

- Это опять очередной кредит сибирячки. Начала звонить, мне пообещали снять все в течение трех дней. Однако уже июль, а вопрос не решен, - возмущается Наталья.

Зачем так настойчиво преследуют пермячку, и почему не сработала база двойников, пресс-служба новосибирского Управления федеральной службы судебных приставов нам так и не ответила. Похоже, сотрудники сами немного в шоке (ну, не в таком, конечно, как Наталья).

Зато на условиях анонимности с нами согласился поговорить обычный новосибирский пристав – тот, кому, собственно, и приходится иметь дело с многочисленными должниками.

- Начиная исполнительные действия, пристав ищет имущество должника по его фамилии, имени, отчеству и дате рождения. Действительно, он может найти счета, или недвижимость двойника, и не осознавать этого. И вот, чтобы решить эту проблему, создали базу двойников. Она не находится в открытом доступе, но доступна сотрудникам. Если человек заявил, чтобы его внесли – вносят. Когда появляется очередной должник, пристав должен свериться с этой базой. Но только замученные работой сотрудники не всегда это делают, просто некогда, вот и случаются такие сбои, - объяснил наш собеседник.

Итак, причины проблем, что свалились на пермячку, понятны: разгильдяйство и профнепригодность сотрудников ведомства! Обычно, когда пресса вскрывает такие ошибки, виновники спешат исправиться: ведомства объявляют проверки, наказывают виновных… Мы полагали, что печатное слово и сейчас поможет человеку. Что Наталья зайдет на сайт Госуслуг и увидит, что все изменилось, что она – больше не должница.

Зашла. И, действительно, все изменилось! Только долг не исчез, а вырос в четыре раза!

Долги Натальи выросли в четыре раза.

- Снова 600 с лишним тысяч! Как в позапрошлом году, - переживает Жукова.

Человеческое разгильдяйство несокрушимо. Юристы уже порекомендовали пермячке… сменить фамилию.

- Можно вернуть, например, девичью, - рассуждает Наталья Жукова. – Но только ведь тогда придется менять и паспорт, и другие документы…

Ну, а мы – редакция КП-Новосибирск – передаем данную публикацию, а также контакты Натальи в прокуратуру области. Вместе с этим просим считать этот материал официальным обращением к главному приставу Новосибирской области. Просим разобраться, привлечь виновных к ответственности и ответить о принятых мерах редакции.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Из-за двойников изменили закон

- По новому закону в исковых заявлениях и затем в исполнительных листах указываются данные, которые позволяют точно идентифицировать человека. Это номер ИНН, СНИЛС… То есть теперь у каждого должника есть такой уникальный признак, и его с двойником уже не спутать. Но только закон действует недавно, а некоторые исполнительные листы ходят у приставов годами. Допустим, три года назад долг не смогли взыскать, а теперь снова начали заниматься. И, конечно, в этих документах никаких индивидуальных признаков уже нет. Так что проблема еще не скоро решится, - объясняет юрист Михаил Жуков.

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Наталью Жукову записали в должники по ошибке — из-за распространенной фамилии. Приставы уже покушались на ее квартиру, а теперь требуют 142 тысячи рублей (подробнее).

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