Последние новости Новосибирска на 29 июля 2021 года: девочка с родимым пятном на лице и призовые чемпионки Поздняковой

Последние новости на 29 июля 2021 года. Фото: предоставлено героями публикации// Фото: www.instagram.com/sofiya_lokhanova/

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 июля 2021 года: обо всех главных событиях города читайте в нашем материале

НАГРАДА ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ

Сибирячка Софья Позднякова, которая завоевала золото в фехтовании на Олимпиаде-2020 в Токио, получит щедрые призовые - 6 миллионов рублей (из федерального и областного бюджетов).

ДЕВОЧКА С РОДИМЫМ ПЯТНОМ

Сибирячка Жанна в одиночку растит дочку с редкой болезнью — у нее будто родимое пятно на все лицо. Окружающие сторонятся девочки, но женщина сумела сделать жизнь ребенка счастливой.

НА НОВОСИБИРЦА, ИЗБИВШЕГО ВРАЧА, ЗАВЕЛИ ДЕЛО

В Новосибирске спустя полгода завели дело на отца ребенка, который избил врача «скорой» из-за не надетых бахил. Расследованием дела будет заниматься Следственный комитет: следователи обещают завершить его в короткие сроки.

СУИЦИД В ТИРЕ

Пожилой новосибирец покончил с собой на глазах у инструктора по стрельбе во время занятий в тире. По предварительной версии, 59-летний мужчина тяжело болел.

ПАВЕЛ ПОДКОЛЬЗИН СНИМАЕТСЯ В СЕРИАЛЕ

Новосибирец Павел Подкользин попал в книгу рекордов России в 2017 году как самый высокий человек в стране, его рост - 223 сантиметра. Сейчас он снимается в сериале «1703» с Гошей Куценко и Николаем Фоменко.

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