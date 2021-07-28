«Говорили — вреда здоровью нет»: врач скорой, избитый отцом больного ребенка из-за бахил, добился возбуждения уголовного дела

Хозяин квартиры агрессивно отреагировал на отказ врача надеть бахилы. Фото: стоп-кадр.

Тамбур многоэтажного дома. Здоровяк в майке сначала принимает боксерскую стойку, а потом сзади обхватывает врача скорой. Обхватывает так, что не вырваться и не пошевелиться.

Видимо, поняв, что его снимают на смартфон, здоровяк начинает повторять «он на меня напал, он на меня напал».

К сожалению, камера включена слишком поздно – мы не видим того, что происходило минутой ранее. Но вот последствия видны на фото: у врача-реаниматолога Семена Кудина – кровь. А сравнивая весовые категории доктора и мужчины в майке, усомнишься, что первый полез бы против второго в драку.

Стычка произошла еще в конце прошлого года – 13 декабря. Бригаду вызвали в дом на улице Петухова, помощь нужна была ребенку. Когда скорая была на месте, хозяин велел надеть бахилы. Врач отказался.

- Он говорит: «я вас туда не пущу» и лист бумаги мне сует: «пишите, что отказываетесь оказывать помощь». Я, говорю, во-первых не отказываюсь, а вы препятствуете. А во-вторых, я не уполномочен в письменном виде объясняться. Он стал нас выгонять, — рассказал КП-Новосибирск Семен Кудин. — Выходим в коридор, он — за нами. Подходит ко мне вплотную и говорит: «ты кто по жизни вообще?» Я говорю: «только врач для тебя, и все». Он улыбаться стал нервно. Я к нему боком был, и даже не увидел, как он замахивается. Ощущаю на себе три удара в голову. Я присел от этих ударов, но не падал. Вроде, на стену оперся. Он меня к стене прижимает, по ощущениям пытается перевернуть. Потом сзади обходит и руками делает на мой шее замок. Душит, у меня аж в глазах синева пошла.

Врачу пришлось долго доказывать, что совершено преступление. Фото: личный архив.

Медик говорит, что все закончилось его сотрясение мозга. Врач написал заявление. Спустя семь с лишним месяцев Следственный комитет выдал официальное сообщение:

- Между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медицинскому работнику. Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

За это время можно было разоблачить, например, группу грабителей, расследовать их преступления, вынести приговор, и грабители успели бы часть срока отсидеть. Но в данном случае дело только возбуждено. Хотя сразу были и свидетели, и заявление, и видео с места событий (жена буяна в майке, кстати, тоже снимала, так что видео – с разных ракурсов). Ну, и искать, естественно, никого не требовалось.

Кудин говорит, что все это время он и его адвокат добивались возбуждения дела.

- Меня приглашал участковый. Но говорил «у вас вреда здоровья нет». Я говорю: «тогда надо наказать врача, которая держала меня на больничном», - пересказывает Кудин.

Вообще-то, такими делами занимается именно МВД. Но, не добившись результата, Кудин пошел на прием в Следственный комитет, который, вообще-то, по части убийства, изнасилований, преступлений против детей.

И в СКР сделали исключение – истребовали материалы у полиции.

- Завершение расследования дела, с учетом собранных материалов, будет осуществлено в короткие сроки, - обещают в областном управлении СКР.

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