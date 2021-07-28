Последние новости Новосибирска на 28 июля 2021 года: София Позднякова предсказала победу на Олимпиаде во сне, Дава подарил подписчице дом

София победила на Олимпиаде, а Дава сделал подарок. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 июля 2021 года: в нашей подборке вы прочитате обо всех главных событиях города.

ВЕЩИЙ СОН ЧЕМПИОНКИ

Саблистка София Позднякова завоевала золото Олимпиады в Токио, к этой награде девушка шла с 10 лет. Накануне поединка спортсменка увидела вещий сон, в котором Софья Великая показывала серебряную медаль.

ДАВА ПОДАРИЛ ПОДПИСЧИЦЕ ДОМ

Сибирячка Ксения Бауэр вместе с мужем растит трехлетнюю дочь и строит дом. Девушка почти отчаялась — не хватало средств на окно в детскую. Она написала блогеру Давиду Манукяну в «сториз», и тот откликнулся. Но вместо окна подарил семье новый дом.

ВРАЧИ СПАСЛИ СИБИРЯЧКУ С РЕДКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Новосибирские врачи прооперировали женщину, у которой почти отказали легкие. Операцию делали в два этапа: сначала хирурги блокировали проблемные сосуды одного легкого, а через 10 дней — второго. Раньше пациентка из Улан-Удэ дышала с помощью ИВЛ, а теперь обходится без вспомогательных устройств. Болезнь называется двусторонняя артериовенозная мальформация, она крайне редкая — один случай на 20-30 миллионов.

ЗАПЛАТИЛ 30 ТЫСЯЧ ЗА РЕПОСТ

Спор в телеграм-канале обошелся Дмитрию Коноплеву в 30 тысяч рублей - именно на столько его оштрафовали за репост фейка о вакцине против коронавируса. На допросах в полиции сибиряк пытался оправдаться: мол, никакого злого умысла у него не было. Но суд решил иначе.

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