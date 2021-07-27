«Наша сила внутри нас!»: известный новосибирский хоккеист Александр Аксененко запустил в Сети флешмоб в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде

Фото: instagram.com/as_aksenenko/

Известный новосибирский хоккеист и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко запустил в соцсетях флешмоб #флагснами #флагпобед в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде. Напомним, по решению спортивного арбитражного суда сборная нашей страны в Токио выступает под флагом Олимпийского комитета России.

- Я считаю такое решение суда несправедливым. Я сам спортсмен и хорошо представляю, насколько сложно нашим ребятам выступать в таких нервных условиях. Но уверен, что это придаст им еще больше боевого настроя, а мы будем болеть за них так сильно, как еще никогда не болели. Наша сила внутри нас! - написал Александр Аксененко в посте на своей странице в Инстаграме.

Фото: instagram.com/as_aksenenko/

Суть флешмоба заключается в том, чтобы выложить в своих аккаунтах в соцсетях фотографию российского флага с хештегом #Флагснами. Его уже поддержали и известные олимпийцы, и спортсмены, и обычные граждане. К примеру, триколор разместил в своем Инстаграме депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Подгорный и двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.

Фото: instagram.com/annabogaliy/

- Сейчас вы без флага и гимна, вам сложно, но все в ваших руках и все возможно! Будьте сильными, смелыми! Именно вы сейчас творите историю! Болеем за вас и шлем нашу поддержку! - написала Анна Богалий в своем Инстаграме.