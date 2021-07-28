Сообщать в АО «РЭС» о хищениях электроэнергии - выгодно!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для того чтобы стимулировать сознательных граждан в апреле 2021 года в акционерном обществе «Региональные электрические сети» было принято решение о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии.

За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта, а также при наличии персональных данных заявителя с указанием реквизитов.

Специалисты компании проанализировали количество сообщений о возможных нарушениях и фактах незаконного потребления электроэнергии. С момента введения в действие Положения о поощрительных выплатах энергетики приняли 40 обращений с указанием персональных данных для выплаты, по 10 из них факты хищений не подтвердились, по остальным проводятся проверки и экспертизы.

АО «РЭС» призывает граждан активнее участвовать в выявлении фактов хищения электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Например, не так давно факт незаконного потребления электроэнергии был выявлен на одном из предприятий коммунального хозяйства в Колыванском районе Новосибирской области. Специалистами Северного РЭС филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» в ходе проверки прибора учета потребителя было установлено, что один из объектов этого предприятия потреблял электроэнергию в обход прибора учета. Нарушители самовольно подключили к сетям целое здание с оборудованием водоочистки. На нарушителя (юридическое лицо) был составлен контрольный акт о неучтенном потреблении объёмом около 250 тысяч кВт*ч, на его основании будет предъявлена к оплате сумма более 1 млн рублей.

В практике приема сообщений от неравнодушных граждан существовали примеры, когда заявители помогали выявить хищения в подобных объемах. И вот теперь сообщение о таком нарушении могло бы принести заявителю денежное вознаграждение в сумме более 100 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Энергетики готовы в минимальные сроки поощрить сознательных граждан за их активность и неравнодушие к фактам энерговоровства. Главное, чтобы факт незаконного потребления был подтвержден по результатам проверки и заявители дополнительно сообщили в АО «РЭС» все необходимые данные и реквизиты для выплаты вознаграждения.

Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО «РЭС» eseti.ru в разделе «Сообщить о хищении», заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. АО «РЭС» гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, «подозрительный» кабель, установка магнитов на счетчик и пр.). Информацию можно сообщить в АО «РЭС» любым удобным способом:

• позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

• заполнив форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте eseti.ru;

• отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.