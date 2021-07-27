Последние новости Новосибирска на 27 июля 2021 года: София Позднякова победила на Олимпиаде, сибирячка с медведем поразила британцев

София Позднякова выиграла олимпийское золото, а Вероника Дичка удивила Англию. Фото: Reuters/ Ольга БУРМИСТРОВА.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашем материале.
ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО СИБИРЯЧКИ
Сибирячка София Позднякова прославила Новосибирск на Олимпиаде в Токио. 24-летняя саблистка встретилась с другой российской фехтовальщицей Софьей Великой. Чемпионки боролись на равных, но все решил один удар — и золотая медаль ОИ-2020 досталась Поздняковой.
К слову, девушка шла к заветной мечте с 9 лет, во всем равнялась на папу — четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.
ВАКЦИНА ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ
В Новосибирск завезли первую партию вакцины «Спутник-Лайт», которую ждали переболевшие COVID-19. Всего с 27 июля в поликлиники области отправят более 17 тысяч доз препарата. Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов ответил на главные вопросы о вакцине.
УЧИТЕЛЬНИЦУ БУДУТ СУДИТЬ ЗА ВИДЕО СО СТРИПТИЗОМ
В августе начнется суд над 32-летней учительницей английского языка, которая прислала девятикласснику Мише видео со своим стриптизом. Напомним, парень разослал ролик своим друзьям. В итоге случился скандал, учительница уволилась и уехала из села. Мальчик с мамой тоже переехали.
ОПАСНЫЙ ПЕС НА ЗАТУЛИНКЕ
Сибирячка гуляла возле дома на улице Виктора Уса, когда сосед выгуливал питбуля без намордника. Внезапно пес прыгнул на девушку — его еле оттащили. Рядом с местом ЧП детский сад, и местные жители сейчас боятся за детей.
СИБИРЯЧКА С МЕДВЕДЕМ УДИВИЛА БРИТАНЦЕВ
Снимки, как сибирячка Вероника Дичка рыбачит с медведем в одной лодке, облетели интернет: их опубликовал британский таблоид Daily Mail. Фотограф Ольга Бурмистрова раскрыла секрет фотосессии. Оказалось, что настоящая хозяйка медведя - дрессировщица Майя Кирсанова, а само фото сделано в Астрахани.
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