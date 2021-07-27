Последние новости Новосибирска на 27 июля 2021 года: София Позднякова победила на Олимпиаде, сибирячка с медведем поразила британцев

София Позднякова выиграла олимпийское золото, а Вероника Дичка удивила Англию. Фото: Reuters/ Ольга БУРМИСТРОВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашем материале.

ОЛИМПИЙСКОЕ ЗОЛОТО СИБИРЯЧКИ

Сибирячка София Позднякова прославила Новосибирск на Олимпиаде в Токио. 24-летняя саблистка встретилась с другой российской фехтовальщицей Софьей Великой. Чемпионки боролись на равных, но все решил один удар — и золотая медаль ОИ-2020 досталась Поздняковой.

К слову, девушка шла к заветной мечте с 9 лет, во всем равнялась на папу — четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

ВАКЦИНА ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

В Новосибирск завезли первую партию вакцины «Спутник-Лайт», которую ждали переболевшие COVID-19. Всего с 27 июля в поликлиники области отправят более 17 тысяч доз препарата. Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов ответил на главные вопросы о вакцине.

УЧИТЕЛЬНИЦУ БУДУТ СУДИТЬ ЗА ВИДЕО СО СТРИПТИЗОМ

В августе начнется суд над 32-летней учительницей английского языка, которая прислала девятикласснику Мише видео со своим стриптизом. Напомним, парень разослал ролик своим друзьям. В итоге случился скандал, учительница уволилась и уехала из села. Мальчик с мамой тоже переехали.

ОПАСНЫЙ ПЕС НА ЗАТУЛИНКЕ

Сибирячка гуляла возле дома на улице Виктора Уса, когда сосед выгуливал питбуля без намордника. Внезапно пес прыгнул на девушку — его еле оттащили. Рядом с местом ЧП детский сад, и местные жители сейчас боятся за детей.

СИБИРЯЧКА С МЕДВЕДЕМ УДИВИЛА БРИТАНЦЕВ

Снимки, как сибирячка Вероника Дичка рыбачит с медведем в одной лодке, облетели интернет: их опубликовал британский таблоид Daily Mail. Фотограф Ольга Бурмистрова раскрыла секрет фотосессии. Оказалось, что настоящая хозяйка медведя - дрессировщица Майя Кирсанова, а само фото сделано в Астрахани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взяла молодостью и желанием»: София Позднякова завоевала золото на Олимпиаде в Токио, победив тезку Великую

София Позднякова одолела прославленную соперницу со счетом 15:11 (подробнее)

«Она у нас упертая»: в школе олимпийского резерва рассказали о детстве саблистки Софии Поздняковой

Спортсменка-фехтовальщица всегда равнялась на папу — четырехкратного олимпийского чемпиона и сама сумела завоевать золотую медаль Игр-2020 (подробнее)

В Новосибирск привезли вакцину для переболевших коронавирусом: как получить «Спутник Лайт»

В минздраве объяснили, где привиться вакциной «Спутник Лайт» в Новосибирске и когда появится в поликлиниках (подробнее)

Учительницу, отправившую видео со своим стриптизом школьнику, отдают под суд

А сам девятиклассник после скандальной истории с педагогом уехал из села (подробнее)

«Потом просили прощение»: друзья утонувшего в Ине мальчика сначала соврали его маме, что тот пропал во время пряток

Дети пошли купаться в тайне от взрослых на микрорайоне «Весенний». Но в итоге это закончилось трагедией (подробнее)

«Если бы на моем месте был ребенок, остался бы без лица»: питбуль набросился на девушку у многоэтажки в Новосибирске

Собаку выгуливал пьяный хозяин, у бойцовского пса не было намордника, да и к людям он оказался не привыкшим (подробнее)

«Они любят рыбачить вместе»: журналисты «Daily Мail» приняли постановочные фото сибирячки с медведем за чистую монету

Британцы в очередной раз шокировались бесстрашными русскими, которые делят свой кров с хищниками. А мы, сибиряки, изумились их наивности (подробнее)