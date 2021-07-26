Вакцина поступит в поликлиники 27 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Минздрав области объявил, что в регионе появилась вакцина «Спутник Лайт» в Новосибирске - завезли 17554 дозы препарата. Мы попросили вирусолога и минздрав ответить на пять простых вопросов о вакцине и рассказать, где и когда ей можно привиться.

ВОПРОС № 1. ВАКЦИНА ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ?

Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины, отвечает на этот вопрос так:

- «Спутник Лайт» представляет собой один из компонентов вакцины «Спутник V», ее облегченный вариант. А поскольку даже первая вакцинация дает положительный эффект, то в какой-то момент пришло решение использовать именно ее, чтобы быстрее ревакциноваровать население. За этим стоит еще одна биологическая деталь: тот аденовирус 26-го типа, который является основой этой вакцины, нарабатывается лучше, в более высоких титрах. Такой и была идея полгода назад. А потом выяснилось, что у всех вакцин от ковида, не только у «Спутника V», есть такой эффект: однократная вакцинация переболевших эффективнее двукратной вакцинации тех, кто не болел: на эту тему уже опубликованы несколько работ, первые исследования были обнародованы в Израиле и США. Вторая вакцинация, как выяснилось, в тех случаях добавляет совсем немного!

ВОПРОС № 2. ПОЧЕМУ НЕ ПРИВИВАЮТ ДЕТЕЙ?

- Еще нет аттестации ни одной российской вакцины от коронавируса для детей, - объясняет Александр Алексеевич. - Но знаю, что, к примеру, израильтяне приняли решение прививать подростков - вероятно, просто будут уменьшать дозу.

Также обратите внимание, что вакцинация «Спутником Лайт» разрешена только пациентам от 18 до 60 лет. То есть тем, кому за 60, тоже не стоит рассчитывать на «лайт»-вариант.

ВОПРОС № 3. КОГДА ПРИВИВАТЬСЯ «СПУТНИКОМ ЛАЙТ»?

- Я рекомендовал бы отслеживать количество антител и идти вакцинироваться, если титр антител упал в два раза и больше! У кого-то это происходит быстрее, у кого-то - медленнее, но в среднем за 6 - 10 месяцев. Кстати, хорош для ревакцинации переболевших еще и «КовиВак», а вот для первичной вакцинации я бы его не рекомендовал: нет высокого роста антител.

ВОПРОС № 4. «СПУТНИК ЛАЙТ» ПОДОЙДЕТ ТЕМ, КТО СОВСЕМ НЕ БОЛЕЛ?

- С учетом того, что вакцины разрабатывались первоначально для уханьского варианта, а мы сейчас имеем дело с индийским, нужна более мощная защита. Специалисты это понимают, поэтому разговоры о том, что надо дожидаться, когда антитела исчезнут полностью, прекратились. И для обычной вакцинации, если человек не болел, «Спутника Лайт» в данный момент мало, - говорит Чепурнов.

ВОПРОС № 5. ГДЕ И КОГДА ПРИВИТЬСЯ НОВОСИБИРЦАМ?

- Поставка вакцины в поликлиники начнется с 27 июля, - пояснили в минздраве Новосибирской области.

Вы можете уточнить наличие вакцины в своей поликлинике. Записаться на вакцинацию можно по телефону в регистратуре поликлиники, на едином портале Госуслуги, по телефону единой регистратуры 124. С собой на прививку не забудьте взять паспорт, страховой полис, СНИЛС и сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93), если он у вас есть.

Использовать «Спутник Лайт» или нет, будет решать терапевт, который проводит осмотр перед вакцинацией. Вы расскажете, болели ли ковидом и когда именно. Специалист перечислит вакцины, которые есть в поликлинике, и назначит нужный препарат. Никакой справки о наличии антител не требуется. Если вы включены в официальный реестр переболевших коронавирусом, то, скорее всего, назначат именно «Спутник Лайт».

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