Последние новости Новосибирска на 26 июля 2021 года: актер Депардье открывает «Жерарню», пловец Владимир Морозов в финале Олимпиалы-2020

Последние новости на 26 июля 2021 года. Фото: Владимир Веленгурин // соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашем материале.

НОВОСИБИРЕЦ В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ В ТОКИО

Новосибирский пловец Владимир Морозов прошел в финал соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио. Четыре российских спортсмена участвовали в предварительном заплыве в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем среди мужчин. Наша команда пришла восьмой, показав результат в 3 минуты 13.13 секунд.

ЖЕРАР И ЖЕРАРНЯ

Знаменитый актер Жерар Депардье открывает демократичный ресторан в Новосибирске. Проект поддержал ресторатор Денис Иванов, респтор называется «Жерарня», он появится на втором этаже купеческого особняка XIX века — бывшего здания женской гимназии в Новосибирске. В меню обещают авторские блюда из мяса и домашнюю выпечку по рецептам актера. Напомним, Жерар Депардье уже имеет новосибирскую прописку, но в городе не живет.

РИСК ЗАБОЛЕТЬ МЕНЬШЕ 1%

Эксперты «Роспотребнадзора» подсчитали количество заболевших коронавирусом после вакцинации, их меньше 1%. Зато у не привитых людей риск заболеть в семь раз выше.

МАЛЬЧИК РАЗБИЛ ГОЛОВУ В АВТОБУСЕ

Полиция ищет водителя автобуса маршрута №28. Он резко затормозил, отчего трехлетний мальчик упал с сидения и разбил голову. Мать отвезла ребенка в больницу, а водитель быстро закрыл двери и поехал.

АНТИРЕКОРД ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Врачи сообщили об антирекорде третьей волны коронавируса — за сутки заболели 218 человек. Среди них сразу 27 детей. В реанимации остаются 388 человек, за сутки скончались восемь пациентов.

СПАСЛИ НОГУ

Врачи НИИТО спасли омичку от необходимости всю жизнь ковылять с тросточкой. Впервые в России установили керамический протез взамен пострадавшей от инфаркта кости. Через три месяца женщина смогла нормально ходить.

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