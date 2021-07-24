Последние новости Новосибирска на 24 июля 2021 года: тренер Ульяны Баташовой рассказал о ее подготовке к соревнованиям, коронавирус добрался до детей

Последние новости на 24 июля 2021. Фото: Иван Макеев // Ульяна Баташова

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СИБИРЯЧКА ПОБОРЕТСЯ ЗА МЕДАЛЬ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Сибирячка Ульяна Баташова выступает на Олимпиаде-2021 в Токио. Сибирячка поборетсяза первое место в состязаниях по пятиборью. Девушка из Новосибирска с шести лет занимается спортом ради осуществления своей мечты - олимпийской медали. Ее тренер Алексей Яценко рассказал о подготовке девушки к соревнованиям.

ДЕТЯМ НУЖНА ПРИВИВКА

Новый дельта-вирус стал опаснее для детей, и это подтверждают вирусологи. Ученые уверены, что детям нужна вакцина. За рубежом подростков уже прививают с 12 лет, в России еще только испытывают вакцину. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал о проблемах вакцинациИ.

В НОВОСБИРСКЕ УТОНУЛ 7-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК

Трагедия случилась на реке Иня в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе. Четверо детей решили искупаться в мелком месте, но семилетний ребенок не смог справиться с течением и ушел под воду. Местные жители предупреждают — из-за опасного течения здесь чуть не утонул взрослый мужчина.

НЕДЕЛЯ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ

Гребень тепла с Урала накрыл Сибирь и принес аномальную жару выше +30 градусов. Новосибирцы заполнили пляжи, самым популярным стал пляж у Бугринского моста. Многие ругаются — вода грязная, песок тоже, однако дети в восторге. Ведь на пляже есть детская площадка и живут уточки. Какие секреты скрывает Бугринский пляж — в материале «КП».

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