«Почему тут? От безысходности»: новосибирцы спасаются от аномальной жары у воды

Пляж у Бугринского моста оказался самым близким, поэтому горожане едут сюда. Фото: Ксения Лошкарева

Новосибирск накрыла аномальная жара выше +30 — виноват гребень тепла, пришедший с Урала. Несмотря на третью волну коронавируса, пляжи заполнены отдыхающими даже в будний день. Репортаж с популярного пляжа — в материале КП-Новосибирск.

Пляж у Бугринского моста стал новым городским пляжем. Фото: Ксения Лошкарева

Бугринский мост стал одной из достопримечательностей Новосибирска, а соседний пляж — одним из самых популярных. Из-за строительства нового ЛДС и станции метро «Спортивная» городской пляж закрыли, и горожане облюбовали место у нового моста.

— Тут получше, чем на других пляжах. Есть раздевалки, душ. Можно купить водички. Здесь есть детская площадка, а наверху найдется бесплатная парковка для машины, — говорит молодая мама Александра Голенкова.

Мамы недовольны пьяными компаниями, зато дети рады поиграть на песке. Фото: Ксения Лошкарева

Пляж у Бугринской рощи прошел проверку Роспотребнадзора и официально разрешен для купания. Однако многие пляжники предпочитают не лезть в воду, а загорать на берегу.

— Из минусов — песок грязный, есть люди с пивом. Я тут с детьми, а вокруг курят и матерятся. Зато детям пляж очень нравится — вода теплая, да и детская площадка рядом, — добавила Александра Голенкова.

Многие пришли на пляж с собаками. Фото: Ксения Лошкарева

На пляже у Бугринского моста есть спасательный пост, а также две лодки для дежурства на воде. Много детей, и не все они под присмотром взрослых. Школьницы пришли позагорать одни — и сразу столкнулись с подозрительными посетителями.

— Мы отдыхаем вдвоем с моей подругой Машей. Да, к нам подходили взрослые мужчины, с виду — не местные, но мы их отшили. Когда очень жарко, народу много, а так — мало, — поделилась школьница Ангелина, которая отказалась фотографироваться.

Главная достопримечательность пляжа у Бугринского моста — утки. Смелые птицы прилетают сюда каждый год и уже не боятся людей. Спокойно подплывают к ныряльщикам и чувствуют себя на пляже главными.

Евгений и Юлия - многодетные родители, недавно стали бабушкой и дедушкой. Фото: Ксения Лошкарева

Жара загнала на городской пляж даже тех, кто мог бы улететь за границу. Но из-за коронавируса многие страны закрыты.

— Пляжем я это никак не назову, и качества тут никакого нет. Вода грязная. Но мы в отпуске и на пляже почти живем, приезжаем по будням. Народу всегда мало, — рассказал КП-Новосибирск Евгений, который недавно стал дедушкой. — Почему мы тут? От безысходности. Вода в Оби одинаково грязная, а здесь ближе, комфортнее.

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