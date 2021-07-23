Электросамокатчики и любители батутов: кто чаще всего обращается в травмпункт

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-травматолог, ассистент кафедры травматологии и ортопедии НГМУ Роман Репин. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» побывал заведующий травматолого-ортопедическим отделением Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя», врач-травматолог, ассистент кафедры травматологии и ортопедии НГМУ Роман Репин.

Самые интересные моменты беседы - в нашем материале.

- Правда ли, что каждая пятая травма в жаркое время - из-за неправильного ныряния?

- Таких статистических данных у меня нет, но соглашусь: бывает, что при неудачном нырянии люди травмируются очень серьезно. Известны случаи, когда пациент остается прикованным к креслу или даже к кровати. Конечно, летом количество травмированных на воде увеличивается. В стремлении охладиться люди ныряют в воду, как говорится, не зная броду.

Это естественно, что летом физическая активность возрастает, поэтому много травм люди получают в парках, катаясь на роликах, самокатах и велосипедах. Растет бытовой травматизм, к примеру, при строительстве загородных домов, дач и т. д.

- Какие травмы чаще всего получают новосибирцы летом?

- В этом году, несомненно, лидируют травмы, полученные при езде на электросамокатах, велосипедах, роликах. Просто огромное количество пациентов составляют электросамокатчики. Среди травм - и поверхностные повреждения тканей, и переломы рук, ног, ключиц.

В прошлом году было много случаев бытового травматизма, потому что многие находились на карантине и посвящали время строительству, ремонту и т. д. Многие пациенты по сути пострадали от своих же рук. В этом году увеличилось количество пациентов, травмированных на отдыхе, на улице. Стоит отметить, что, к примеру, спортсмены - это особая каста пациентов, которые присутствуют в нашей клинике постоянно. Тренировки не зависят от времени года. Причем из-за того, что спортсмены работают на пике своих возможностей, травмы у них - явление довольно частое.

- Что делать, если человек упал, и непонятно, что с ним приключилось? Как ему помочь? Что - можно, а чего - нельзя?

- В первую очередь нужно убедиться, что человек в сознании, и дальше отталкиваться от его ответов и жалоб. Обязательно вызвать скорую помощь. Стараться самостоятельно не предпринимать каких-то значимых действий. Например, лучше не поднимать и не переворачивать, пока не убедитесь в том, что человек ничего не повредил. Еще очень важно как-то обезопасить место, где он находится, чтобы на него повторно не наехали, не сбили и т. д.

- А может ли человек сам определить степень тяжести травмы, понять, перелом это или ушиб?

- Есть объективные признаки, такие как отсутствие движения или, наоборот, появление подвижности там, где этого быть не должно. Плюс выраженный болевой синдром. Это те симптомы и ощущения, которые не подведут и однозначно укажут на тяжелые повреждения. Если общее самочувствие в целом хорошее, все двигается как нужно, особых болей и дискомфорта нет, можно быть более-менее спокойным. Но все равно нужно обратиться к врачу.

- Подскажите, насколько полезно использование различных мазей, к примеру, при ушибах?

- Мази работают, но только при поверхностных повреждениях. Причем мазь мази рознь. При поверхностных повреждениях надо использовать обезболивающие мази, при ушибах и синяках - рассасывающие и растворяющие гематомы. Но перед применением любого препарата, даже мази, все-таки стоит посоветоваться с врачом.

- К вам в травмпункт попадали паркурщики?

- Безусловно, были такие случаи. Попадали и паркурщики, и люди, занимающиеся на батутах, это сейчас довольно модное направление. У таких пациентов, как правило, высокоэнергетические травмы, повреждения, которые нередко требуют хирургического вмешательства, когда нужно, к примеру, собрать перелом и зафиксировать его.

- Сейчас многие отправились в Горный Алтай, где популярны прыжки с тарзанки. На ваш взгляд, это опасное занятие?

- Если делать это под присмотром квалифицированных инструкторов в проверенных местах, то это довольно безопасно. Но безусловно, этого нельзя делать в состоянии алкогольного опьянения.

- Расскажите, как работают травматологи в клинике «АВИЦЕННА».

- Любой пациент, получивший травму, может обратиться к нам. Кроме, пожалуй, проблем с позвоночником, потому что в Новосибирске есть другие учреждения, которые специализируются именно на таких травмах. Мы работаем круглосуточно и никому не отказываем. Если у вас что-то случилось, приходите или приезжайте в травмпункт. Здесь всегда на месте дежурный врач, взрослый и детский ортопед-травматолог. Врач осматривает пациента и на основе осмотра, жалоб, истории заболевания назначает дополнительные обследования (если это необходимо) и принимает решение по дальнейшему лечению.

- Как проходит реабилитация пациента после травмы?

- Все зависит от типа повреждений и проведенного лечения. Мы стараемся самостоятельно наблюдать наших пациентов. Врач, который принял и прооперировал пациента, в дальнейшем ведет его и на амбулаторном этапе, следит, чтобы все было хорошо.

У нас достаточно мощная команда, в нашей клинике 16 травматологов. Помимо основных врачей, работают внешние специалисты, которые обладают эксклюзивными навыками и приходят к нам на помощь в особо сложных и необычных случаях. Это профессора, кандидаты и доктора наук. Наша работа построена таким образом, чтобы время врача было грамотно распределено. День делится на две части: первая - работа в поликлиническом звене, консультации, а вторая, если специалист хочет и может себе это позволить, - это работа в операционной. Смена рода деятельности позволяет снизить утомляемость от повторяющихся действий и повысить качество оказания медицинской помощи.

А напоследок я хочу дать всем один простой совет: будьте внимательны, осторожны и понимайте, что, если делаете что-то в первый раз (к примеру, встаете на самокат), начинать нужно с малого и желательно под присмотром опытного в этом направлении товарища.