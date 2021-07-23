Показывают подарки и залы для тренировок: чем делятся олимпийские спортсмены из Новосибирска в социальных сетях

Илья и Арина с регулярно выкладывают истории в социальные сети. Фото: instagram.com/arinasurkova_/ instagram.com/kurkaev20/

Уже несколько дней новосибирские спортсмены готовятся в Токио к олимпийским играм. В перерывах между тренировками они еще успевают вести социальные сети. Что интересного можно увидеть сейчас у новосибирцев в «Инстаграме» в нашем обзоре.

Новосибирский волейболист Ильяс Куркаев ежедневно рассказывает подписчикам о своих днях в Токио. Недавно в своих историях он показывал распаковку подарков от олимпийского комитета и продемонстрировал зал, где они тренируются.

Волейболист показал подарки от олимпийского комитета. Фото: скриншот из видео

— Сейчас мы пойдем кушать, но перед этим нужно сдать тест на ковид. Нужно просто взять слюну у самого себя, — показывает Ильяс одноразовые пробирки.

Чуть позже парень рассказывает, как идет с завтрака и рассказывает про 30 минутный отдых и тренировку.

-А вот там живет команда Австралии. Они там постоянно балдеют и рубятся в какие-нибудь игры. Молодцы ребята, — рассказывает волейболист про соперников. — Ну они вообще всегда такие.

Еще одна любительница «Инстаграм» пловичиха Арина Сурикова. Сибирячка регулярно выкладывает в свои истории то вид из окна олимпийской деревни или же бассейн, где проходит тренировка.

Бассейн, где будут по всей видимости проходить соревнования. Фото: скриншот из видео

— Осталось совсем немного, — подписывает одно из фото с соревнований Арина.

Спортсменка Ульяна Баташова пока что не может похвастаться красотами Токио. Поэтому ежедневно она показывает подписчикам свои тренировки в России. Но скоро и она поселится в олимпийской деревне.

«Комсомолка» будет следить за новосибирскими спортсменами и желает им победы на соревнованиях.

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