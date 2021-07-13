Дарья Карасева, партия «Новые люди»: Разбираться в политике - это удобно для жизни

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

В своем интервью Дарья Карасева рассказала, почему молодым людям важно разбираться в политике и какими направлениями она намерена заниматься в новом статусе.

- Вы родились в Новосибирской области, учились в Москве, но потом вернулись в Сибирь. Расскажите подробнее.

- Как и нынешние выпускники, после окончания школы в Оби я думала, куда пойти учиться. Рассматривала самые разные варианты. Но тогда, наверное, и представить не могла, что пойду в политику.

Мой друг рассказал об образовательном проекте «Капитаны России», в Москве как раз шел набор. Приехав, я прошла все этапы конкурсов и собеседований и получила грант. Учеба была очень непростой. Одновременно я запустила международный конкурс «Мой первый бизнес», в котором приняли участие свыше 700 тысяч школьников.

Отучившись и набравшись опыта, я вернулась в Новосибирск, чтобы работать над социальными проектами в нашем регионе.

- А затем Вы попали в политику и в партию «Новые люди»…

- Я лично знакома с основателем Новых людей Алексеем Нечаевым, поэтому у меня сразу было доверие к партии. Как я уже говорила, изначально не планировала становиться политиком. Зато у меня за плечами уже был опыт социальных проектов, которые помогали делать жизнь в Новосибирской области более комфортной и современной. Когда я баллотировалась в депутаты новосибирского Заксобрания, победа в выборах была не самоцелью, а инструментом, чтобы масштабировать работу и помочь большему числу людей.

- У нас принято жаловаться на то, что люди аполитичны, особенно молодёжь. Что можете сказать по этому поводу?

- Не согласна с этим стереотипом. Я каждый день встречаюсь с жителями, переписываюсь с ними в социальных сетях. И ежедневно вижу людей с горящими глазами и желанием менять ситуацию в Новосибирске и во всей стране. В то же время нужно больше рассказывать о политике, проводить ликбез. Сейчас в этой сфере огромный пробел, который нужно убрать.

Есть, конечно, и те, кто пытается нам внушить, что за нас уже всё решено. Но их уже сейчас меньшинство. И в сентябре это меньшинство будет рассчитывать, что вы не пойдёте на выборы. Давайте попробуем их разочаровать?

Фото: vk.com/iddasha.karaseva

- Один из главных законопроектов, который Вы инициировали в качестве депутата новосибирского Заксобрания, касается возвращения прямых выборов мэров по всей России. Как родилась эта идея?

- В России всего 10 городов, где сохранились прямые выборы мэров. Новосибирск с его демократическими традициями и неравнодушными жителями в этом плане исключение. А вот в большинстве городов мэра назначают депутаты горсовета. Перед ними же он держит отчёт. Мы считаем, что это неправильно. Люди имеют право сами определять, кто будет управлять городом.

Более того, у них должна быть возможность инициировать отставку градоначальника, если он не справляется со своими обязанностями. Это тема ещё одного законопроекта, который сейчас разрабатывает отделение партии «Новые люди» в Новосибирской области. Сейчас закон составлен таким образом, что запустить процесс отзыва мэра очень сложно. Мы считаем, что это нужно менять.

-Вы баллотируетесь в Государственную Думу, где можете стать самым молодым депутатом. Какими направлениями планируете заниматься?

- С сентября фракция «Новые люди» в Заксобрании разработала сразу несколько законопроектов, которые направляла в столицу. Эти инициативы рождались не в кабинетах, а во время диалога с жителями.

Знаете, какой процент предложений из регионов России находит поддержку в Госдуме? Всего 2 процента! Мы, конечно, продолжим готовить законопроекты, но хотелось бы, чтобы им уделяли должное внимание. Нужно менять ситуацию, давать регионам больше полномочий, внимательнее прислушиваться к инициативам с мест.

Кроме того, хочу заниматься развитием системы образования. Ее нужно сделать более современной. Например, сократить число «бумажной» работы для учителей, чтобы они больше времени могли уделять общению с учениками. Педагог должен быть не чиновником, а наставником. Учёбу необходимо приблизить к реальной жизни.

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