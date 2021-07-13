Последние новости Новосибирска на 13 июля 2021 года: чиновники лишили школу аккредитации, автохамы избили на основателя «АСТ-54»

Последние новости на 13 июля 2021 года. Фото: новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" // Алексей Булатов

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

НОВОСИБИРСКУЮ ШКОЛУ ЛИШИЛИ АККРЕДИТАЦИИ ИЗ-ЗА ПРОВАЛЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

В Новосибирске девятиклассники школы №61 массово завалили ОГЭ по математике, не помогла даже пересдача. Чиновники пошли на крайнюю меру и временно приостановили аккредитацию учебного заведения. Директора уволили, зато другие ученики не пострадали — им выдали аттестаты от других школ. Двоечникам решили дать второй шанс и организовали курсы. Не смотря на это, школа будет работать с 1 сентября в обычном режиме.

АВТОХАМЫ ИЗБИЛИ ОСНОВАТЕЛЯ «АСТ-54»

Создателя одного из крупнейших пабликов в Новосибирске избили на трассе Бийск-Барнаул. Виталий Полищук сделал замечание ребятам, которые объезжали пробку на дороге по обочине. В ответ парни выскочили из машины и завязалась драка. Один из автохамов разбил Виталию голову. Полищук написал на ребят заявление в полицию Алтайского края.

УЧЕНЫЙ РАЗБИЛСЯ НА АЛТАЕ

Молодой ученый Георгий Шевелев погиб на Алтае. Альпинист возглавил группу экстремалов на восхождении по леднику Актру и хорошо знал маршрут. Спортсмен упал в ущелье «Ян Карасу» с высоты 500 метров на противоположенную сторону ледника «Ак-Тру». Спасатели МЧС вызвали вертолет, чтобы достать тело 32-летенего новосибирца.

«БЕЛАЯ ВОРОНА ИЛИ ЧЕРНАЯ БЕЛКА?»

Редкая черная белка из Академгородка растрогала соцсети. Сибиряк сфотографировал ее на одной из улиц Академгородка. Как утверждают экологи, черный окрас редко встречается среди белок и это отличает городских грызунов от их лесных сородичей. Последний раз черную белку видели в Центральном парке Новосибирска три года назад.

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