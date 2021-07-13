Стюардесса, танцовщица и пианистка – истории трех очаровательных врачей из Новосибирска

«Комсомольская правда» подвела итоги проекта, посвященного врачам

«Покажите язык», «Дышите… Не дышите», «И давно это у вас?» - вот фразы, которые мы обычно слышим от врачей. А еще они нас успокаивают и поддерживают. Но не рассказывают о себе. Да мы, когда прихватит, об этом и не спрашиваем.

Но «Комсомольская правда» решила изменить эту традицию. И поговорить с врачами не о болезнях, а о них самих, познакомиться поближе.

«Леди в белом халате» - так называется проект, ставший украшением сайта KP.RU. Мы представили на сайте истории 34 врачей - очаровательных женщин, работающих в новосибирских больницах, поликлиниках и диагностических центрах. А читателям предложили поддержать леди в белых халатах, кликнув на значок сердечка под фотографией. Тех участниц проекта, которые получили больше всего лайков, мы поздравили и вручили им подарки от спонсоров.

А сегодня мы знакомим вас с тремя самыми популярными леди в белых халатах.

ХОТЕЛА СТАТЬ СТЮАРДЕССОЙ

15 540 лайков - Айгюн Сулейманова, участковый врач-педиатр поликлиники № 18

В юности она мечтала не о белом халате, а об элегантной форме бортпроводницы. Но уступила родителям, которые видели в Айгюн будущего доктора.

- Папа видел во мне врача либо учителя. Мама хотела, чтобы я стала только врачом. А я хотела быть стюардессой. Я всегда боялась крови, и мне казалось, что запомнить названия всех лекарств - невозможно. Но, сама этого не ожидая, прошла на бюджет в медицинский университет. Так что судьба свела меня с лучшей профессией в мире. Я об этом не пожалела, - признается педиатр.

Айгюн - многодетная мама, у нее трое ребятишек: сыновья Мирбагир, Мухаммед-Али и дочь Айсун. Старший из наследников уже осваивает профессию. В свои 13 лет он увлечен информационными технологиями и робототехникой, хорошо готовит.

А еще молодая мама знает в лицо десятки других ребятишек. Педиатру приходится часто общаться с детворой. Отделение, в котором трудится, Айгюн называет вторым домом.

- Могу находиться в поликлинике с утра и до ночи, пока муж не заберет либо не позвонит и не скажет: «Может, тебе подушку и матрас принести?», - смеется наша собеседница.

Айгюн и ее дети (слева - направо): Мирбагир, Айсун, Мухаммед-Али. Фото: Из личного архива

ЗВЕЗДА TIKTOK

17 137 лайков - Юлия Арефьева, рентгенолаборант отделения лучевой диагностики Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии

Стала врачом по настоянию мамы. Та и сама училась на доктора, но так им и не стала. Но очень хотела, чтобы эта профессия досталась дочери. Юлия не спорила. В томском колледже выучилась на фельдшера, а потом переехала с мужем в Новосибирск и узнала о вакансии в знаменитом НИИТО. Пришла туда и вскоре прикипела. Больше никуда не уходила.

Каждый день через рентген Юлии Арефьевой проходит по 30 - 40 пациентов. Для них процедура совершенно безвредна, а вот сама рентгенолаборант отдает этой профессии толику своего здоровья. У нее даже стаж идет - год за два.

Зато у очаровательного доктора есть рецепт, как надежно укрепить свое здоровье. Это хореография.

- Я занимаюсь восточными танцами. И сама танцую, и преподаю. Участвую в конкурсах - межрегиональных, международных, - разговорили мы Юлию.

Перед этим очаровательным врачом порой не в силах устоять взыскательное жюри, так что Юлия Арефьева коллекционирует призы с танцевальных состязаний. А еще взрывает TikTok, куда выкладывает свои видео.

Юлия Арефьева успевает и трудиться, и в танцевальных конкурсах участвовать. Фото: Из личного архива

МЕДСЕСТРА-МУЗЫКАНТ

18 947 лайков - Наталья Достовалова, операционная медицинская сестра Новосибирской городской клинической больницы № 1

Есть дети, которые просятся в парк аттракционов. Есть дети, которых мармеладом не корми - отведи в кино. Есть дети, которых родители отправляют в кружки или секции. А маленькая Наташа была завсегдатаем… больницы. У нее там работала тетя, и девчушка охотно приходила в гости.

- Тетя в травме работала, а мне интересно было, откуда берутся эти диагнозы. Как их ставят? Всегда хотела стать врачом, - вспоминает Наталья.

Оканчивая колледж, она проходила практику в хирургическом отделении больницы. Так глубоко погрузилась в атмосферу холециститов и аппендицитов, что и диплом писала про аппендицит. Так что сей недуг может определить вообще с закрытыми глазами - и это не гипербола.

А еще Наталья Достовалова - пианист. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и радует близких чудесной музыкой. Любимый композитор - Фридерик Шопен.

Коллеги собрались вместе, чтобы поздравить Наталью Достовалову с победой в проекте «Леди в белом халате». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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