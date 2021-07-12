Последние новости Новосибирска на 12 июля 2021 года: трюки под облаками и пенсионер-путешественник

Последние новости на 12 июля 2021 года. Фото: предоставлено Александром Орловым // Никита Манько

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР ПОД ОБЛАКАМИ

Чемпионка мира по воздушной гимнастике — Анжела Кулагина и новосибирский парапланерист Александр Орлов удивили подписчиков рискованным и зрелищным трюком. Спортсменка решила выполнить трюки на полотнах, поднявшись в небо на 800 метров. Посмотрите, что из этого получилось.

ПЕНСИОНЕР ДАСТ ФОРУ ЛЮБОМУ ЮНОШЕ

68-летний художник Виталий Пасенко не стал сидеть на диване у телевизора — объездил полстраны на велосипеде с палаткой. За три года проехал 42 тысячи километров ради памяти предков, составляя генеалогическое древо. В Новосибирской области он ищет родственников матери, хотя женщина оставила его в детдоме еще младенцем. Мужчина рассказал «КП», в чем секрет здоровья и долголетия.

НОВЫЕ ЛАПЫ ДЛЯ БРУНГИЛЬДЫ

Новосибирские ветеринары подарили новые лапы овчарке Брунгильде из Краснодарского края. Местная жительница спасла бедное животное от усыпления и собрала 200 тысяч на протезы. В сборе поучаствовали даже звезды сериалов «Универ» и «Маргоша». Сейчас собака находится в новосибирской клинике и делает первые шаги на искусственных лапах.

БИТВА ЗА ФОРТОЧКУ

Две взрослые женщины устроили потасовку в электричке на станции Матвеевка. Одна женщина хотела открыть окно и наслаждаться ветерком, другая не пускала ее. В итоге рыжеволосая пенсионерка разозлилась и пинками стала прогонять попутчицу. Конфликт привлек внимание полиции, проводится проверка.

«ВАЗЫ» НЕ ТАЗЫ

Новосибирские автовладельцы устроили фестиваль автомобилей с заниженной посадкой в Академгородке. Участники восстановили старенькие «Жигули» и «Москвичи», так что они засияли. А «Тойоты» 80-х годов привели в порядок так, что позавидует любой автосалон. Репортаж с фестиваля в сюжете автоблогера.

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