В Новосибирске партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госдумы

Алексей Нечаев. Фото предоставлено партией «Новые люди».

В общефедеральный список вошли два человека: основатель Новых людей Алексей Нечаев и его советник, «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева.

- Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Это в России не принято. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Это люди очень профессиональные. Они делают многое для регионов, в которых живут, - отметил Алексей Нечаев.

Региональную группу, в которую вошла Новосибирская область, возглавила Дарья Карасева - руководитель фракции «Новые люди» в областном Заксобрании.

- Очень многие вопросы, которые поднимала наша фракция в Новосибирске, необходимо решать системно на государственном уровне. Например, это касается возвращения выборов мэров по всей России и возможности их отзыва, если градоначальники не справляются со своими обязанностями. Сейчас в Госдуме не всегда слышат инициативы из регионов. Новые люди хотят изменить ситуацию, вернуть в Госдуму дискуссию по самым важным вопросам. Во многом с этим связано моё решение баллотироваться, - поясняет Дарья Карасева.

Дарья Карасева. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Кроме того, Новые люди выставят своих кандидатов по 37 территориальным группам. В Новосибирской области таких округов четыре. Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135 от партии «Новые люди» представит правозащитник Наталья Пинигина.

- В качестве общественника по большей части я занималась защитой прав предпринимателей. Но в какой-то момент поняла, что нужно менять государство, в котором постоянно приходится защищать и защищаться, будучи правым и соблюдая законы. Поэтому я с Новыми людьми, ведь они за людей и реальное будущее, которое можно построить только совместно, - говорит Наталья Пинигина.

Наталья Пинигина. Фото предоставлено партией «Новые люди».

В Центральном округе № 136 от них пойдет инженер Вячеслав Усольцев, в Искитимском округе № 137 - промышленник Андрей Теряев. Наконец, по 138-му Барабинскому округу от Новых людей идет представитель компании «2ГИС» Тимур Гостяев.

Кроме того, партия «Новые люди» будет также участвовать в региональных избирательных кампаниях. В сентябре кандидаты примут участие в выборах депутатов болеем чем 30 заксобраний и шести городских советов, а также в выборах губернаторов Хабаровского края и Ульяновской области.