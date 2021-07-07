Последние новости Новосибирска на 7 июля 2021 года: ученые объяснили нашествие мошек в городе, сибирячка подрались с таксистом

Последние новости на 3 июля 2021 года. Фото: Евгения Гусева // предоставлены героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

УЧИТЕЛЬНИЦУ ПОДОЗРЕВАЮТ В СОВРАЩЕНИИ ШКОЛЬНИКА

Учительница географии Татьяна уже второй раз оказалась в центре скандала. Супруг обвинил ее в связи с 14-летним мальчиком, над которым женщина добивалась опеки. Весной 2021 года о романе 36-летней женщины с ребенком рассказывал биологический отец школьника. Правда, доказать не смог. Органы опеки в итоге разрешили мальчику жить с учительницей, она стала его опекуном. Что теперь будет с мальчиком — в материале «КП-Новосибирск»

МУЖЧИНА НАПАЛ НА ПОДРОСТКОВ В НОВОСИБИРСКЕ

Парочка подростков гуляла по Затулинке, когда прохожий вдруг стал оскорблять девушку. А потом стал избивать сибирячку, потом парня. Обещал даже убить, молодые люди стали убегать. На помощь пришли прохожие — они скрутили мужчину.

НОВОСИБИРСКИЙ УЧЕНЫЙ ОБЬЯСНИЛ, КТО ЛЕГЧЕ ПЕРЕНОСИТ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19

Новосибирская молодежь жалуется на побочные эффекты после прививки от коронавируса. В первый день у них поднимается температура, ломит мышцы. Однако привитые старше 50 лет не жалуются. Вирусолог Сергей Нетесов объяснил странный эффект — просто у молодого организма меньше опыта борьбы с вирусами.

В НОВОСИБИРСКЕ ПАССАЖИРКА ТАКСИ ИЗБИЛА ВОДИТЕЛЯ

Скандал случился поздно ночью возле дома на улице Фрунзе. Глухонемой таксист довез женщину до дома и попросил оплатить проезд. Пассажирка сказала, что обронила деньги в такси и обвинила его в присвоении. А затем оскорбила и ударила мужчину. Видео попало в соцсети и подписчики устроили травлю женщине, а таксисту стали перечислять деньги.

УЧЕНЫЕ ОБЬЯСНИЛИ НАШЕСТВИЕ МОШЕК В НОВОСИБИРСКЕ

Ученые предупредили новосибирцев о нашествии мошек 10 июля. Жара и дожди спровоцировали приплод. Самые активные часы будут с 09: до 11:00 и с 18:00 до 23:00. Экологи советуют запастись репеллентами и надеть светлую одежду.

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