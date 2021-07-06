Последние новости Новосибирска на 6 июля 2021 года: женщинина наехала на палатку с детьми, в городе закрыли два пляжа

Последние новости на 5 июля 2021 года в Новосибирске Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

ЖЕНЩИНА НА ИНОМАРКЕ НАЕХАЛА НА ПАЛАТКУ С ДЕТЬМИ

Трагедия случилась на берегу Обского моря недалеко от села Завьялово. Кроссовер Suzuki GrandVitara,за рулём которой была 50-летняя женщина, наехал на палатку с двумя детьми. Их 29-летняя мама погибла под колесами авто. Ее детей увезли в больницу с ушибами и сотрясением.

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАКРЫЛИ ДВА ПЛЯЖА

«Роспотребнадзор» закрыл два пляжа в Академгородке. Теперь купание там запрещено. Поводом для этого стала слишком грязная вода из-за аварии в канализационном коллекторе в Бердске. Купаться запрещено до конца недели.

НОВОСИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕР СОВРАТИЛ ДЕТЕЙ НА ДАЧЕ

Новосибирец обвинил инженера авиационного завода в совращении его сыновей 5 и 2 лет. Со слов родителя, все произошло на даче мужчины в Колыванском районе. Следователи возбудили уголовное дело.

РЫБАК ЗАСТРЯЛ НА ОСТРОВЕ В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Новосибирский рыбак решил отметить день рождения на острове посреди Оби. Мужчина уехал на рыбалку. Как только пришвартовался к берегу — закрепил лодку. Однако плохо это сделал. Мужчина в отчаянии пытался догнать ее, но ничего не получилось. Ему пришлось звонить спасателям.

В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ С МИНИПИГАМИ

Бывшая воспитательница детского сада открыла кафе с мини-пигами на радость новосибирцам. Полосатые свинки развлекают посетителей. Минипиги рушат стереотип о том, что свинья — грязнуля. Женщина приучила их ходить в туалет в кошачий лоток.

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