Как ездить будем? СГК ремонтирует теплосети по всему Новосибирску

В СГК рассказали, как идет капремонт теплосетей в городе. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

Вместе с советником директора теплосетевого подразделения СГК Петром Бажиным журналист «КП» - Новосибирск посмотрела, как идет ремонт теплосети на Ипподромской магистрали. Рассказываем о схеме проезда здесь на период ремонта, его сроках и о том, как идут работы на других участках.

БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ

В районе торгового центра «Аура» перекладывают трубопроводы диаметром 800 миллиметров из черного металла, потому что пока только такой материал выдерживает заданную температуру: зимой, при -30 по магистральным трубам течет вода температурой до +130.

- Сейчас мы монтируем канал тепловой сети, монолитное основание тепловой камеры, после чего приступим к укладке труб. На противоположной стороне улицы Ипподромской - аналогичный участок. Ремонт мы начали с прилегающих участков, а с 25 июля по 17 сентября будем менять трубопроводы под проезжей частью. Мы предусмотрели на этот период организацию движения без перекрытия магистрали. Не будет ни сужения, ни перекрытия дороги. Часть движения перенаправим на время ремонта по парковочному карману «Ауры». Подробную схему движения разместим в нашем телеграм-канале «СГК Новосибирск» и на сайте компании, - комментирует Петр Бажин.

Петр Бажин (справа): в целом ремонтная программа идет по плану Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

По его словам, в целом ремонтная программа идет по плану: подрядчики и сроки поставки материалов не подводят:

- На восьми из девяти объектов уже приступили к работе. Отставаний и срывов сроков нет. На прошлой неделе из-за дождливой погоды немного просели в графике, но планируем нагнать. После того как ремонт закончится, подрядчик на каждом участке восстановит благоустройство (и газон, и зеленые насаждения)и покрытие так, как было.

ПРОБЛЕМЫ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ

Советник директора теплосетевого подразделения СГК рассказал и о проблемах, с которыми столкнулась компания. Основная сложность - неконтролируемый скачок цен на металл:

- Капремонт всегда планируем заранее. Запроектировали с лета прошлого года, а к концу года начали контрактоваться по материалам. Тогда ощутили увеличение цен не только на металл, но и на всю металлосодержащую продукцию: арматуру, задвижки, болты и гайки, даже железобетонные изделия, ведь они тоже содержат арматуру. Настолько резкого увеличения цен мы не ожидали, поэтому сейчас перераспределяем объекты внутри программы, чтобы как-то сгладить это удорожание. Фактически металл подорожал в два раза. Во столько же увеличилась стоимость дерева, а мы его тоже используем в работе - для опалубки.

Также Петр Бажин рассказал о ситуации по улице Кавалерийской, где часть ремонтного участка проходит по муниципальной земле, а часть - по территории жилого дома № 7 по улице Кавалерийской. Жители дома пока против ремонта.

- На муниципальном участке работы уже идут, а с активом дома и управляющей компанией пока еще договариваемся, чтобы к отопительному сезону все же отремонтировать запланированное, - объяснил Петр Бажин. - Вообще, если на магистральном трубопроводе произойдет авария, без отопления останутся десятки многоквартирных домов. Поэтому уже третий год подряд для СГК приоритетным является ремонт именно магистральных трубопроводов.

На время ремонта под улицей Ипподромской дорогу сужать и перекрывать не будут. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

СПРАВКА «КП»

Участки капремонтов тепловых сетей

• ул. Беловежская, 10 (протяженность участка - 280 м в однотрубном исчислении)

• ул. Беловежская, 12 (190 м)

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/2 (210 м)

• ул. Лескова - на пересечении с автомагистралью по ул. Ипподромской (287 м)

• ул. Кавалерийская, 7 (144 м)

• ул. Дуси Ковальчук, 183а (140 м)

• ул. Дуси Ковальчук, 185 (220 м)

• дамба Октябрьского моста (430 м)

• трубопровод от Новосибирской ТЭЦ-2 - тепломагистраль под будущей автомобильной развязкой к строящейся Ледовой арене (80 м)