Новосибирские депутаты выступили за вакцинацию и открытость в исполнении наказов

В Совете депутатов города Новосибирска прошла последняя сессия депутатов перед летними каникулами. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Совете депутатов города Новосибирска прошла завершающая сессия перед летними каникулами: обо всех самых важных принятых решениях и обсуждаемых вопросах - в нашем материале.

«ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СИТУАЦИЯ ФАТАЛЬНА»

Одним из наиболее актуальных вопросов стало обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры, предусмотренные законодательством, в связи с систематическими нарушениями региональным оператором установленных требований. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия») рассказал о критической ситуации для муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), которое отвечает за вывоз мусора в Новосибирске с территорий Кировского, Советского, Первомайского и Новосибирского районов. Из-за долгов ООО «Экология-Новосибирск» перед МУП «САХ» предприятие катится к банкротству.

- К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что региональный оператор должен нашему муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» 335 миллионов рублей (по информации руководства МУП «САХ»). Для предприятия эта ситуация фатальна: есть проблемы с выплатой зарплаты, заблокированы счета. Мы не можем просто наблюдать за развитием этой ситуации. Это важное для города предприятие, которое занимается в том числе и обслуживанием городских мусорных полигонов. Мы подготовили и направили обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой вмешаться в эту ситуацию и отрегулировать ее. Если эта ситуация будет продолжаться дальше, предприятие просто деградирует, - подчеркнул Игорь Кудин. Он отметил, что оператор безобразно и бессистемно ведет расчеты. И это при том, что «Экология-Новосибирск» значительно увеличила тарифы на вывоз мусора.

Напомним, что эту проблему поднимали еще в марте, но с весны ситуация изменилась только в худшую сторону. Поэтому депутаты и настроены так решительно, чтобы не допустить банкротства муниципального предприятия.

«РАНЬШЕ ЭТО БЫЛА ЗАКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Еще у новосибирцев появится эффективный инструмент контроля: в отчете об исполнении наказов теперь будут указывать гарантийные сроки по каждому объекту. Это решение сессии прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей Александр Бурмистров (депутатское объединение «КПРФ»):

- Самое главное сегодняшнее решение - это изменение в Положении «О наказах». Вводится поправка, по которой в ежегодном отчете появится столбец с гарантийными сроками. По каждому наказу - установке детской спортивной площадки, ремонту тротуаров или парковки - теперь будет указан срок гарантии. И каждый заинтересованный, неравнодушный житель города сможет в открытом доступе получить эту информацию. И сможет в течение этого срока предъявить претензии подрядным организациям, администрации, мэрии, депутатам и так далее. Это открывает целый пласт информации, который раньше был закрыт и его нужно было искать в контрактах и других документах.

Александр Бурмистров отметил, что на каждый вид работ установят свой гарантийный срок, так что уже в первый год можно будет увидеть, какова ситуация с гарантийными сроками и существуют ли они вообще. Сейчас ведь как бывает: сделали тротуар, а через пару лет он крошится, но раз уж его приняли и время прошло, зачем уже предъявлять претензии. Теперь появится документ, в котором будет написано, что на тот же тротуар есть еще год гарантии, а депутаты и жители смогут на основании этого документа формулировать свои претензии и направлять их в соответствующие органы.

ВАКЦИНАЦИЯ

В столице Сибири, как и по всей стране, идет массовая вакцинация от COVID-19. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска на свою завершающую в политическом сезоне сессию пригласили заместителя руководителя штаба по координации действий и сбору оперативной информации по обстановке на территории города Валерия Шварцкоппа, чтобы из первых уст узнать о темпах вакцинации и прогнозе заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, на территории города Новосибирска и области сохраняется сложная нестабильная эпидемиологическая ситуация. Ежедневно регистрируется от 150 до 160 случаев заболевания. Для сравнения, в первую волну на этот же период 2020 года было от 102 до 120 случаев в еженедельные пики. На данный момент среди всех возрастных групп заболевших в тройке лидеров - молодежь от 19 до 29 лет. Впервые в статистику попали дети от 1 года до 6 лет. По прогнозам эпидемиологов, для достижения коллективного иммунитета нужно привить 60% населения, что для Новосибирска - около 800 тысяч человек.

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия») прокомментировал свою позицию по этому вопросу:

- На мой взгляд, необходимо сознательно вакцинироваться и призывать своих родных делать это. Подчеркну, что это сугубо личный выбор, добровольная история. Пока в мире мало стран, где вакцинация введена в обязательном порядке. Но определенные страны вводят некие ограничения, обязательность прививки для определенных слоев населения, которые работают с людьми, например, учителей, социальных служащих. Это пока только начало. Я думаю, в дальнейшем эта история будет развиваться.

Сам Дмитрий Асанцев уже прошел полный курс вакцинации:

- Во-первых, я привился, потому что переболел коронавирусом в мае 2020 года. Мягко говоря, это неприятная болезнь, и я не хочу повторений. Во-вторых, считаю, что безответственно допускать вероятность заразить кого-то, если я повторно заражусь коронавирусом. В первую очередь страдают родные и близкие люди, с которыми мы контактируем ежедневно. У меня достаточное количество знакомых, которые ушли из этой жизни «благодаря» коронавирусу - мне не хотелось бы, чтобы из-за меня кто-то заболел. И в-третьих, сейчас вакцинация - это лучший, самый эффективный способ борьбы с коронавирусом.

На вопрос о причине дискуссий о вакцинации Дмитрий Асанцев ответил:

- Мне кажется, это вопрос не недоверия, а условий, в которых находятся люди. Если взять, к примеру, Америку, европейские страны, то пока там ограничения вводились гораздо более жесткие, чем в России. Эти ограничения были жестче и длились дольше. И штрафные санкции там были и остаются в разы значительнее. В Соединенных Штатах Америки за нарушение карантина гражданин должен был выплатить штраф от 100 тысяч. Если из-за того, что человек нарушил карантин, это повлекло чью-то смерть, то штраф увеличивался до 250 тысяч, вплоть до тюремного заключения. В Израиле за нарушение карантина возможно тюремное заключение, в Испании штраф - 1,5 тысячи евро, во Франции первый штраф - 135 евро, второй - 1,5 тысячи, последующие - 3,7 тысячи евро. Это очень большие деньги. В России люди относятся к этому немного иначе. В общественном транспорте, метро или магазинах, где за ними следят охранники, они маски надевают, а если никто не следит, то и надевать не будут.