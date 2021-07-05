Тарифы на мусор увеличили, а долги не оплатили?

Завершающая сессия в Совете депутатов города Новосибирска перед летними каникулами. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

В Совете депутатов города Новосибирска прошла завершающая сессия перед летними каникулами: обо всех самых важных принятых решениях и обсуждаемых вопросах - в нашем материале.

«ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СИТУАЦИЯ ФАТАЛЬНА»

Одним из наиболее актуальных вопросов стало обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой обратить особое внимание на сложившуюся ситуацию и принять меры, предусмотренные законодательством, в связи с систематическими нарушениями региональным оператором установленных требований. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия») рассказал о критической ситуации для муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»), которое отвечает за вывоз мусора в Новосибирске с территорий Кировского, Советского, Первомайского и Новосибирского районов. Из-за долгов ООО «Экология-Новосибирск» перед МУП «САХ» предприятие катится к банкротству.

- К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что региональный оператор должен нашему муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» 335 миллионов рублей (по информации руководства МУП «САХ»). Для предприятия эта ситуация фатальна: есть проблемы с выплатой зарплаты, заблокированы счета. Мы не можем просто наблюдать за развитием этой ситуации. Это важное для города предприятие, которое занимается обслуживанием в том числе и городских мусорных полигонов. Мы подготовили и направили обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой вмешаться в эту ситуацию и отрегулировать ее. Если эта ситуация будет продолжаться дальше, предприятие просто деградирует, - подчеркнул Игорь Кудин. Он отметил, что оператор безобразно и бессистемно ведет расчеты. И это при том что «Экология-Новосибирск» значительно увеличила тарифы на вывоз мусора.

Напомним, что эту проблему поднимали еще в марте, но с весны ситуация изменилась только в худшую сторону. Поэтому депутаты и настроены так решительно, чтобы не допустить банкротства муниципального предприятия.

«РАНЬШЕ ЭТО БЫЛА ЗАКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Еще у новосибирцев появится эффективный инструмент контроля: в отчете об исполнении наказов теперь будут указывать гарантийные сроки по каждому объекту. Это решение сессии прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей Александр Бурмистров (депутатское объединение «КПРФ»):

- Самое главное сегодняшнее решение - это изменение в Положении «О наказах». Вводится поправка, по которой в ежегодном отчете появится столбец с гарантийными сроками. По каждому наказу - установке детской спортивной площадки, ремонту тротуаров или парковки - теперь будет указан срок гарантии. И каждый заинтересованный, неравнодушный житель города сможет получить эту информацию в открытом доступе. И сможет в течение этого срока предъявить претензии подрядным организациям, администрации, мэрии, депутатам и так далее. Это открывает целый пласт информации, который раньше был закрыт и его нужно было искать в контрактах и других документах.

Александр Бурмистров отметил, что на каждый вид работ установят свой гарантийный срок, так что уже в первый год можно будет увидеть, какова ситуация с гарантийными сроками и существуют ли они вообще. Сейчас бывает так, что тротуар уложили, а через пару лет он начинает крошиться. Но раз уж работу приняли и время прошло, зачем уже предъявлять претензии. Теперь появится документ, в котором будет указано, что на тот же тротуар есть еще год гарантии, поэтому депутаты и жители смогут на основании этого документа формулировать свои претензии и направлять их в соответствующие органы.