Последние новости Новосибирска на 5 июля 2021 года: когда отступит аномальная жара, где нельзя купаться

На реке Каменка было не протолкнутся. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

ЖАРА ЗАГНАЛА НОВОСИБИРЦЕВ В ОБЬ, КУДА ВЫЛИЛИСЬ ФЕКАЛИИ

Из-за жары в выходные многие новосибирцы ринулись на городские пляжи. Хотя делать это было категорически запрещено: накануне в Бердске недалеко от поселка Новый прорвало канализацию, и все нечистоты хлынули в Обь. Как объяснил эксперт, купаясь в такой воде можно подхватить все, что угодно, начиная от кишечной палочки и заканчивая коронавирусом.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК ДОЛГО ПРОДЕРЖИТСЯ АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В НОВОСИБИРСКЕ

Весь июль в городе будет стоять теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от + 20 до + 30 градусов. Ночи так же ожидаются теплыми: столбик термометра покажет от плюс 11 градусов до плюс 22 градусов. В августе ожидается дождливая погода.

СИБИРЯЧКА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА ТЕЛЕНКА, СЛОМАВШЕГО ЗЕРКАЛО У МАШИНЫ

В Новосибирской области сибирячка пожаловалась в полицию на теленка, сломавшего зеркало у машины. Инцидент произошел в деревне Серегино Чановского района Новосибирской области.

— Хозяин телят гнал их на мотороллере в сторону дома. Один из них подбежал и случайно отломал на иномарке зеркало заднего вида. После того, как сибирячка сделала пастуху замечание, то к ней вышла его жена и начала оскорблять, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

СИБИРЯЧКА ОПОЗОРИЛА ПАРНЯ-ШАНТАЖИСТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Жительница Новосибирска опозорила парня, который требовал с нее деньги после секса, в социальных сетях. Женщина пошла на свидание с грузчиком, а после секса с сибирячкой парень дал ее номер своей девушке, и они начали шантажировать женщину. Мол, она выложит в сеть пикантные фото со свидания. Сибирячка не купилась на это и написала пост в социальных сетях.

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