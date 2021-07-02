Экономить, не выходя из дома: «Второй товар за 1 рубль» на весь домашний текстиль в интернет-магазине «Галамарт»

«Второй товар за 1 рубль» на весь домашний текстиль в интернет-магазине «Галамарт». Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Уютный плед, новый комплект постельного белья, мягкое покрывало… всего за 1 рубль? Это вполне реально в народном магазине «Галамарт», который любит побаловать своих покупателей отличными ценами. И вот на очереди новая акция: любой второй товар из категории «Домашний текстиль» будет стоить всего 1 рубль при заказе в интернет-магазине. Действует с 5 по 7 июля.

Бывает же, что в магазин идти или времени нет, или просто не хочется? Ничего страшного: в данном случае можно спокойно оформить заказ, не вставая с дивана. Никаких очередей, пробок, духоты и поиска нужного товара на полках: все максимально быстро, четко и удобно.

А уж что выбрать – тут каждый решает сам: в ассортименте море всего! Например, пледы и покрывала PROVANCE отлично впишутся в любой интерьер и будут согревать прохладными вечерами. Расцветки – на любой вкус: есть яркие или пастельных тонов.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Никогда не помешает и новое постельное белье (кстати, отличный вариант для подарка). Можно взять комплектом или разные предметы по отдельности, например, запастись простынями.

Порой удобство складывается из таких мелочей! Скажем, подушка на стул: казалось бы, излишество, а ведь ей вполне под силу подарить настоящий комфорт. Легко стираются, наполнитель не комкуется, плюс – такая подушка станет маленьким, но ярким интерьерным акцентом.

Столовой комнате тоже можно добавить красок: с этим справятся яркие кухонные полотенца, а к ним можно докупить прихватки, скатерти и фартуки.

Словом, можно не сдерживаться и приобрести море всего не только себе, но и близким в подарок: тот самый случай, когда экономить и смотреть на цену просто нет необходимости! Также не забывайте регулярно проверять раздел «Акции» от «Галамарта»: он обновляется каждый день, и все самые выгодные предложения собраны именно здесь.