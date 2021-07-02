Как сменить профессию и найти свое призвание

Зачастую эту сферу не ассоциируют с высокотехнологичностью, применением инноваций и развитием, а зря – современный ритейл создаёт уникальные для рынка решения и позволяет быстро получить опыт и построить карьеру как в столице, так и в регионах – из менеджера в директора можно вырасти всего за несколько лет. Так Максим Смалев, имея диплом юриста, устроился на одну из стартовых позиций в распределительный центр «Пятёрочки» в Новосибирске, а через полтора года стал начальником смены, и теперь под его руководством работают десятки человек. Максим рассказал КП в Новосибирске о своём карьерном пути, почему не стоит бояться ритейла и почему не обязательно работать по той специальности, что получил в вузе.

- Максим, какое у вас образование? Вы работаете по полученной профессии?

- Образование у меня юридическое, поэтому получается, что работаю совсем не по профессии. Окончив вуз, я начал искать работу по специальности, но результате неожиданно для самого себя понял, что торговля – одно из самых перспективных направлений и решил попробовать пойти работать в ритейл. Ни разу об этом не пожалел. Образование мне помогает, безусловно, но при этом очень рад, что сразу осознал – нужно менять свой профиль.

- С чего началась ваша карьера в «Пятёрочке»?

- Я искал работу, которая будет комфортна для меня. Был важен график, транспортная доступность и, конечно, возможность развития. На тот момент у меня уже был опыт работы на складе – я как раз ушёл из другой торговой сети, потому что меня не устраивал график, я вообще не виделся со своей семьёй, и при этом я не видел для себя никаких перспектив развития. Вакансия в «Пятёрочке» обещала чёткий график без задержек и переработок, хорошую зарплату на уровне рынка и карьерный рост. И я направил свое резюме. Изначально пришёл на должность оператора склада: я принимал товар от поставщиков, комплектовал его и отправлял в магазины. То есть по сути это вакансия грузчика, только ответственность побольше. Но я сразу, ещё перед выходом на работу, спросил у будущих руководителей – есть ли у меня перспективы. Они ответили, что возможности есть у всех, кто хочет развиваться, многое зависит от самого человека и от того, как он справляется со своими обязанностями.

- Каким было ваше первое повышение?

- Первое повышение я получил уже через два месяца после трудоустройства – узнал, что открылась вакансия менеджера по комплектации, и сразу подал заявление. Прошёл необходимые для этой должности курсы и тесты, которые организует компания, и приступил к новой работе. А спустя год меня назначили на должность начальника смены.

- Как получилось, что после менеджера по комплектации вы стали начальником смены?

- Так получилось, что в то время, это было лето, оба начальника смены одновременно ушли в отпуск, и у меня появился шанс предложить себя на эту должность. Руководители знали, что к я уже многое знаю и умею, поэтому мне доверили стать исполняющим обязанности. По сути это была стажировка, на которой я смог показать себя с лучшей стороны. Руководитель увидел, что я готов занять новую должность и вскоре предложил мне постоянную позицию. Качественно выполненная работа, инициативность и немного удачи – вот мой карьерный рецепт. Ну и, конечно, многое зависит от окружения – на моём пути чаще встречаются хорошие люди, которые помогают и поддерживают.

- Что сейчас входит в ваши обязанности?

- Основная задача – отслеживать, чтобы вся отгрузка товаров в магазин выполнялась качественно и чётко в срок. Если вы когда-нибудь были в распределительном центре, то представляете – это гигантские площади, тысячи квадратных метров, большое количество разнообразных грузов – мясо, рыба, овощи, фрукты, то есть всё, что вы видите на полках в магазинах, только в огромных количествах. Так, наш «Толмачёво» обеспечивает продуктами «Пятёрочки» Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского края, республик Алтай и Хакасия. Мощность позволяет обрабатывать 5 тысяч тонн груза в сутки, у нас в коллективе полтысячи человек. Я отвечаю за смены в сухом складе (бакалея, напитки, кондитерские изделия), координирую работу нескольких десятков человек. Мы организуем и контролируем поставки, оформляем документы на принимаемый товар, следим за свежестью и сроком годности, отправляем товар в магазины.

- Вы сказали, что не раз проходили обучение в компании. Что оказалось наиболее полезным?

- «Пятёрочка» в целом постоянно проводит обучение для сотрудников – разные курсы, семинары, повышение квалификации. Для меня особенно ценным оказалось наставничество, которое развито в компании. После того, как я прошёл и курсы, и тестирование, изучил все новые правила и инструкции, меня начал обучать мой непосредственный руководитель. И с точки зрения управленческих навыков именно он дал мне очень многое. Причём тут мне повезло, у меня наставников сразу было несколько, и каждый мог посоветовать что-то своё, уникальное. Каждый учил меня по-своему и благодаря этому я получил максимально широкие знания о работе РЦ и о взаимодействии с командой.

- Чему бы еще хотели научиться?

- Мои долгосрочные и амбициозные планы – это обучение на директора распределительного центра. Мне интересно двигаться дальше, получать новые знания. Я понимаю, что у меня еще недостаточно компетенций для этого, поэтому постоянно учусь и пытаюсь совершенствоваться. Сейчас осознаю, что мне нужно прокачивать навыки руководства, умение управлять большой командой, ведь это первый мой подобный опыт. Этому и учусь: самостоятельно и на курсах, которые предлагает «Пятёрочка». Надеюсь, что в будущем у меня всё получится, стремлюсь к этому.

- Есть ли у вас какие-то примеры, на которые хочется равняться?

- Знаете, так получается, что мои коллеги – это прекрасный пример того, как можно двигаться, развиваться и делать карьеру внутри одной компании. Например, наш нынешний директор РЦ тоже начинал свой карьерный путь с комплектовщика, а сейчас занимает главную руководящую должность. Такой же пример есть в Петербурге. Там руководитель распределительного центра начинал с позиции водителя электроштабелёра. Я смотрю на них, на других руководителей, которые стартовали с линейных позиций, и понимаю, что это реально. У меня есть стимул расти и учиться, потому что я вижу, что все возможно, было бы желание. Это самая лучшая мотивация.

- Что бы вы посоветовали тем, кто только начинает свою карьеру в ритейле?

- Мой главный совет – не бояться двигаться вперёд, не пугаться новых обязанностей и нагрузки, предлагайте себя, показывайте себя. Если лично вы не хотите или не готовы к карьерному росту в данный момент, никто вас своими руками двигать точно не будет. Проявляйте инициативу, учитесь новому, будьте заметными.

Также хотел бы посоветовать всем, кто нацелен на успешную карьеру, – не бойтесь начинать с низов. Это прекрасная возможность узнать весь процесс изнутри – таких людей компания особенно ценит. Если вы захотите развиваться, то у вас будет шанс это сделать. Пользуйтесь всеми возможностями, которые доступны: учитесь, читайте, смотрите, перенимайте – это всегда только на пользу. И конечно, ставьте перед собой всё новые амбициозные цели и не останавливайтесь на достигнутом. Всё обязательно получится.