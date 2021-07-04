«В воде может быть и гепатит, и коронавирус»: жара загнала новосибирцев в Обь, в которую вылились фекалии

На озере Каменка полно людей. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

В воскресенье 4 июля в Новосибирске столбики термометров показывали за +30 градусов. Жители спасались от жары на городских водоемах. Хотя купаться было нельзя. Накануне в Бердске недалеко от поселка Новый прорвало канализацию и все нечистоты хлынули в Обь. Чем грозит купание в грязной воде в материале КП-Новосибирск.

ОТ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ ДО МЕНИНГИТА

Про аварию в Бердске стало известно 1 июля, уже 2 числа все проблемы были устранены. Но в воду попали фекалии и прочие нечистоты. Эксперты из Роспотребнадзора взяли из Оби пробы, чтобы понять насколько она пострадала. И пока все ждут результатов, спасатели строго настрого запретили купаться на самых популярных пляжах Новосибирска:

Сибиряки приезжают на пляж отдыхать. Фото: предоставлено Натальей Шейкиной.

— Купаться запрещено от прибрежного участка поселка Кирова до плотины ГЭС. В этот список попадает и пляж «Звезда» в Академгородке, и известный пляж «Сан-Сити». Пока нам не пришли отчеты о состоянии воды и мы не знаем уровень загрязнения, — рассказал КП-Новосибирск Юрий Перезяев, начальник отдела ГО и ЧС Советского района.

Несмотря на запреты, люди все равно поехали к воде, когда в город на выходных пришла жара. На пляжах полно народу, все купаются и веселятся. Многие с детьми.

Что же грозит новосибирцам, искупавшимся в грязной воде? По словам кандидата медицинских наук Якова Новоселова круг болезней может быть обширным.

— Сточные воды, особенно канализационные, опасны для здоровья. Купаясь в загрязненной воде, можно подхватить все, что угодно. В первую очередь — это кишечная палочка, дизентерия, гепатит! Может быть раздражение на коже, — рассказал КП-Новосибирк Яков Новоселов, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы. — Так же можно подхватить менингит. Ну и в крайнем случае — коронавирус, если зараженная вода от заболевшего попадет вам на слизистую.

Людей так много, что негде постелить полотенце. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

А о социальной дистанции на песке и воде в эти выходные говорить не приходится…

А ОТ МУСОРА МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?

Возле воды запрещающий знак, но купальщиков это не остановило. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Если кто-то едет на городские пляжи, другие выбирают в принципе запрещенные места для купания. Они не проверены спасателями. Например, возле озера Каменка ощущение, что попал на пляж в Анапу — народа столько, что негде постелить полотенце. Хотя недалеко от озера висит сломанная табличка: «Купаться запрещено». Тут же — переполненные мусорные баки, ветер с которых разносит по берегу всякий хлам.

Мусор возле пляжа не смущает отдыхающих. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Не смотря на то, что канализационные воды не попали в озеро, этот самый мусор опасен для людей.

— Пройдет дождь и все бактерии смоет в воду. Можно заработать те же самые болезни, что в варианте со сточными водами. Конечно, я бы не советовал там купаться, — говорит Яков Новоселов.

Жара за 30 градусов заставляет народ рисковать и загоняет его в воду. Фото: Ульяна ДЖАНКОВА

Синоптики говорят, что со вторника жара уйдет из города. Ее сменят дожди и порывистый ветер до 7 метров в секунду. Но вот в понедельник все пляжи еще будут, видимо, забиты несмотря на советы от МЧС и специалистов. 5 июля метеорологи пообещали +32 градуса…

КОНКРЕТНО

На каких пляжах можно не только загорать, но и купаться?

В этом году в Новосибирске официально открыли только 5 пляжей. 4 из них находятся в парке «У моря Обского» и пляж «Звезда» (на нем сейчас купаться нельзя — из-за ЧП, произошедшего в Бердске).

— При этом купаться можно только на перечисленных пляжах. Бугринский пляж пока не открыт для купания. Это же касается и находящихся в черте города котлованов, карьеров, озер, заболоченных водоемов, — уточнили спасатели регионального МЧС.

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