Что изменилось в Новосибирске с 1 июля 2021 года: рост тарифов ЖКХ, новые ковидные ограничения

С 1 июля в городе введутся новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Евгений КОЧКИН

Что изменилось в Новосибирске с 1 июля 2021 года — вопрос, который сейчас обсуждают горожане. В основном нововведения коснулись сферы ЖКХ, выплат на детей и ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этих и других коррективах — в материале КП-Новосибирск.

РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли цены на ЖКХ. К примеру, киловатт-час электроэнергии теперь стоит 2,93 рубля. Холодная вода обойдется в 20,25 рубля, а горячая — 117,90 рубля за 1 кубометр. За водоотведение сибирякам придется платить 15,77 рубля за 1 кубометр. Ценник на отопление также изменится. Теперь за него нужно будет отдавать на 38 рублей больше. Сжиженный газ поднялся в цене до 41,75 рубля, а мусор — до 87,19 рубля. Обновленные тарифы будут действовать до 31 декабря 2021 года.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о новых ограничительных мерах. Правила начали действовать с 1 июля.

Прежде всего, в городе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Кроме того, в зрительных залах кинотеатров, концертных залах могут находиться максимум 50% зрителей. На официальные торжественные и спортивные мероприятия также допускаются не больше 50% зрителей. Отметим, что если иногородние спортсмены хотят принять участие в соревнованиях, то им нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Сдать его нужно за 72 часа до въезда.

ИЗМЕНИЕ МАРШРУТА ТРАНСПОРТА

В Советском районе с 1 июля изменится движение некоторых автобусов. Информация об этом появилась на сайте мэрии города Новосибирска.

— № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ» — на участке от улицы Демакова до проспекта Академика Лаврентьева в прямом и обратном направлениях двигается по улицам Российской, Героев Труда, проспекту Строителей, далее — по действующей схеме.

— № 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал» — продлевается от конечного остановочного пункта «Ул. Белоусова» в прямом и обратном направлениях по улице Балтийской, проспекту Строителей, улицам Героев Труда, Российской, Арбузова до остановочного пункта «Котельная». Наименование маршрута изменяется на «Микрорайон Щ — Автовокзал».

— № 52 «Цветной проезд — ИКЭМ» и № 52к «Цветной проезд — Ул. Экваторная» — на участке от остановочного пункта «ВЦ» до проспекта Строителей в прямом и обратном направлениях движется по улицам Николаева, Инженерной, Кутателадзе, далее — по действующим схемам.

СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС

С 1 июля в Новосибирской области начал действовать закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Этот федеральный закон позволяет снизить административное давление на бизнес.

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