Последние новости Новосибирска на 2 июля 2021 года: Бердь превратилась в Мальдивы, дразнящийся тапир рассмешил соцсети

Бердь теперь похожа на Мальдивы. Фото: www.facebook.com/AlexeyNosov54.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 июля 2021 года: обо всем самом важном читайте в нашем материале.

МАЛЬДИВЫ НА БЕРДИ

Общественники бьют тревогу: река Бердь возле новосибирского села Морозово стала похожа на Мальдивы. Ярко-бирюзовое пятно окрасило воду у берега в цвет тропического моря: экологи говорят, что такой эффект могут давать водоросли. Об этом заявили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

КОГДА СТАВИТЬ ПРИВИВКУ

Новосибирский иммунолог заявил, что при высоком уровне антител можно не ставить прививку, а отложить вакцинацию от коронавируса. от коронавируса. Их совет - три месяца можно наблюдать за уровнем антител и потом ставить прививку.

СИБИРЯЧКУ С НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПАСЛИ ПЛАСТЫРИ

Сибирячка Алевтина Ленская более 12 лет борется с неизлечимым аутоимунным заболеванием — ее случай один на полтора миллиона. Иностранные врачи отказывали ей, спас бывший одноклассник — ныне новосибирский остеопат. С помощью системы специальных пластырей продлил ей жизнь на восемь лет, хотя ей давали два-три года.

ТАПИРУ ЧЕШУТ ПУЗИКО

Тапир из Новосибирского зоопарка стал звездой соцсетей. Сотрудники зверинца сняли видео, как чешут пузико экзотичному животному, чем умилили подписчиков. Только взгляните, это и вправду мило.

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