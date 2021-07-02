Прекрасный Красный: изучаем жилой комплекс на главной улице Новосибирска

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

В этом году Красному проспекту исполняется 125 лет - дата круглая, красивая. За эти годы проспект не раз менялся, обрастал новыми зданиями и постройками, но неизменным оставалось одно: его считают знаковой, главной улицей Новосибирска. Выражение «живу в районе Красного» у горожан означает - в центре, в самой гуще событий, там, откуда легко добраться до всех благ цивилизации.

Одни из самых востребованных квартир на Красном проспекте расположены в так называемых тихих центрах, где ты и рядом с людьми, и в тишине - отделен от городского шума и суеты. Сегодня рассмотрим дома в одном из таких уютных местечек - в жилом комплексе «Расцветай на Красном».

ЦВЕТУЩИЙ ДВОР

ЖК «Расцветай на Красном» - один из масштабных проектов новосибирского застройщика ГК «Расцветай». Комплекс строится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию: размер кредитной линии составил более 9 миллиардов рублей.

Расположение комплекса очень удобное: 5 минут ходьбы до станции метро «Заельцовская» и площади Калинина, при этом под окнами нет шумных магистралей.

Придомовая территория закрытая, обустроенная по концепции «двор без машин». Это значит, что дети могут спокойно гулять по дворовым дорожкам, а родителям не придется переживать, что из-за угла выскочит автомобиль.

Подробнее о благоустройстве придомового пространства первой очереди ЖК «Расцветай на Красном», состоящей из трех домов: 25, 18 этажей и двухсекционного здания - 9 и 12 этажей.

Внутренняя территория двора запроектирована для спокойного отдыха, чтобы позволить жителям расслабиться, выдохнуть и почувствовать себя по-настоящему дома. Дизайнеры продумали все мелочи: лавочки, цветники, необычные ландшафтные формы, композиции из лиственных и хвойных кустарников.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Вообще, большую часть внутренней территории ЖК отвели под кустарники и деревья, их здесь будет свыше 20 видов: ели, пихты, яблони, сирень, ива, клен, кизильник, гортензии, спиреи. Представляете, какая красота здесь будет? Настоящий цветущий сад!

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

По задумке проектировщиков, дети любого возраста смогут найти во дворе занятие по душе. Здесь запланированы площадки для малышей до 3 лет, деток с 3 до 6 лет и для подростков. Это очень разумное решение и в плане комфорта, и в плане безопасности.

Для материала экспертного журнала «Расцветай.Онлайн» в пресс-службе застройщика отметили, что территория детской площадки должна быть изолирована от дорог, по которым движутся автомобили, и удалена от мест их стоянки не менее чем на 10 метров, от мест накопления мусора - не менее чем на 20 метров.

- Двор, закрытый от машин, все чаще становится стандартом при планировании новых жилых комплексов, - отметили в ГК «Расцветай». - Также важно, чтобы в пределах площадки были места солнечные и защищенные от солнца, чтобы ребята не получили солнечный удар в процессе игр.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

На площадке для малышей разместят различное оборудование, чтобы ребятишки учились координации и управлению своим телом, развивали воображение, речь. Здесь же разместят беседку для совместного творчества малышей и их родителей, где на открытом воздухе будут проводить различные занятия и мастер-классы. Она пригодится и для прогулок в ненастную погоду - здесь можно будет спрятаться от дождя и ветра.

На площадке для ребятишек в возрасте от 3 до 6 лет предусмотрели возможность игр с песком и водой, изучение окружающего мира, физических свойств, явлений. Кроме развития общительности, дети смогут здесь выпустить пар, побегать и порезвиться на полосе препятствий.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

На площадке для подростков цели уже посерьезнее: здесь можно будет проводить соревнования и мериться силами друг с другом. Что здесь будет?

• Беговые дорожки с прорезиненным покрытием, которые обеспечивают безопасность и комфорт бега.

• Спортивные площадки с оборудованием для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки.

• Беседка для подростков и взрослых. Здесь можно будет отдыхать, общаться и даже делать уроки на открытом воздухе.

• Площадка для взрослых - центр двора, где можно проводить собрания, праздники и переговоры.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».

Хоть во дворе и не будет машин, автовладельцев тем не менее не обидят: для них оборудуют теплый подземный паркинг, с которого можно будет попасть на свой этаж на комфортном бесшумном лифте.

ГК «Расцветай»

Центральный офис продаж:

ул. Фрунзе, 228, офис 1,

тел. (383) 255-88-22

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