О чем говорил Владимир Путин: новосибирские эксперты обозначили основные темы прямой линии

Прямая линия с Владимиром Путиным. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

30 июня состоялась ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Это первый разговор главы государства с россиянами в режиме «вопрос - ответ» в условиях пандемии коронавируса. И поэтому тема здоровья и здравоохранения была одной из главных.

Как считает главврач Новосибирского онкологического диспансера Олег Иванинский, президент подчеркнул важность вакцинации на фоне новой волны заболеваемости коронавирусом и рассказал, что уже привился. Он также рассказал, что российские вакцины эффективны и что вакцинироваться необходимо.

- Президент также анонсировал создание программы реабилитации для переболевших коронавирусом. Отвечая на вопросы, Владимир Путин еще раз сделал акцент на тех направлениях развития государства, о которых шла речь в ходе XX съезда «Единой России». Одно из них - улучшение демографической ситуации. Сейчас важно поддержать население. Не будет охраны здоровья - не будет рождаемости и развития экономики. Во время прямой линии с Путиным был детализирован план действий для «Единой России» в период избирательной кампании. Фактически была еще раз оговорена наша программа. Ответы на вопросы россиян были созвучны с теми тезисами, которые были оглашены на съезде партии, - прокомментировал Олег Иванинский.

Депутат Госдумы РФ, сторонник «Единой России» Дмитрий Савельев отметил, что всем регионам нужно учесть рекомендацию президента о проведении своих прямых линий с населением, чтобы скорректировать работу.

- Прямая линия, в процессе которой президент почти четыре часа отвечал на вопросы россиян, продемонстрировала, что прямой диалог с властью крайне важен для людей, а прояснение различных сложных ситуаций способно в значительной степени изменить отношение к ним в обществе. Именно поэтому в качестве одной из ключевых задач для губернаторов президент обозначил организацию подобных прямых линий на уровне регионов. Считаю, что это важнейший импульс для развития взаимодействия власти и людей и укрепления доверия к государству в целом. Владимир Владимирович показал, насколько детально он владеет ситуацией и готов к поэтапному решению всех проблем в стране. И очень важно, что он поддержал «Единую Россию» накануне выборов в Госдуму, что в очередной раз показывает, насколько важна ее роль в этот непростой момент истории и насколько успешно партия с ней справляется, - пояснил Дмитрий Савельев.

Ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Наталья Багрова отметила актуальность темы капремонта и строительства школ, о которой в ходе прямой линии говорил Владимир Путин.

- Я рада, что президенту был задан этот вопрос. Он нуждается в системном решении и отдельной программе. Ремонт школ очень важен, так как они создавались с определенными конструктивными особенностями: типовая архитектура с технологией сборного домостроения. Срок эксплуатации для таких зданий - 50 лет. У школьных зданий есть ряд особенностей: большинство из них были созданы на домостроительных комбинатах и представляют собой сборные конструкции, которые скреплены посредством сварки металла. Естественно, металл устает, поэтому здания нуждаются в капитальном ремонте. Необходима комплексная программа модернизации инфраструктуры образовательных учреждений всех уровней. Важно провести текущие эксплуатационные обследования в соответствии с ГОСТом, определить первоочередные работы, отделить аварийные ситуации, быстро принять меры и разработать программы для капитального ремонта инфраструктуры образовательных учреждений, - считает эксперт.

Подводя итоги прямой линии с Владимиром Путиным, Наталья Багрова сказала, что такой формат общения с населением - очень эффективная практика, потому что она позволяет почувствовать нерв аудитории, эмоции, помогает правильно выстроить приоритеты и обозначить вопросы, которые нуждаются в первоочередном решении и молниеносном реагировании.

Все новосибирские эксперты сошлись во мнении, что в ходе прямой линии глава государства отметил, что работа партии создает прочный фундамент российской государственности, гарантирует принятие необходимых стране решений. Кроме того, президент неоднократно упоминал и предыдущие инициативы партии, в том числе касающиеся газификации и защиты от списания минимального гарантированного дохода граждан. И главное - Владимир Путин намерен поддержать «Единую Россию» в ходе избирательной кампании.