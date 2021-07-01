Трилогия «Классика на Дворцовой» в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Уже девять лет подряд это оперное шоу проходит на главной площади Северной столицы в честь дня ее основания и собирает десятки тысяч зрителей офлайн и миллионы - в телетрансляциях.

С 25 по 27 июня новосибирцы смогли бесплатно посмотреть полноэкранные авторские видеоверсии концертов и принять участие в розыгрыше призов от «Ростелекома». Всего за выходные на виртуальных концертах побывало более 300 поклонников классики, причем некоторые из них посетили все сеансы.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Оперный марафон открылся в пятницу видеодайджестом шоу 2019 года. Тогда под открытым небом у стен Зимнего дворца выступили признанный лучший бас мира Ильдар Абдразаков, обаятельный тенор Рене Барбера, изысканное сопрано Мария Мудряк, огненный мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, роскошная Вероника Джиоева и многие другие.

В субботу поклонники жанра смогли увидеть неординарный концерт 2020 года: из-за пандемии «Классика» состоялась не на Дворцовой, но в ее честь - в студии, где собрались лучшие голоса Петербурга. Изюминкой проекта стали прогулки Евгения Дятлова и Карины Разумовской по пустым улицам и по истории города. Оказалось, что самые знаменитые арии и хиты от Моцарта и Верди до Кальмана и Бернстайна имеют непосредственное отношение не только к обитателям Санкт-Петербурга, но и к его неповторимому духу.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Финальной точкой трехдневного оперного марафона непосредственно в День города Новосибирска стал триумфальный концерт-возвращение «Классика на Дворцовой 2021». Всемирный оперный локдаун позволил собрать на одной сцене шесть суперзвезд мировой оперы. «Летящее к звездам» сопрано Притти Йенде, один из лучших теноров Америки Чарльз Кастроново, блистательная прима Энджел Блю, «Паваротти наших дней» Джозеф Каллея, харизматичный бас-баритон Эрвин Шротт и петербурженка меццо-сопрано Анна Горячева сменяли друг друга в эффектных театрализованных номерах.

- Концерт «Классика на Дворцовой» - это тот редкий случай, когда ты можешь почувствовать себя рядом с исполнителями. Потому что даже в опере ты не всегда можешь все увидеть и услышать, а здесь ты можешь разглядеть все эмоции и получить гамму впечатлений. Это большое человеческое счастье, когда ты можешь почувствовать себя в Петербурге и увидеть эту красоту, - сказала Ольга Буцик, постоянная зрительница оперных трансляций.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Концерты из серии «Классика на Дворцовой» теперь можно посмотреть и дома, в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink - это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

- «Классика на Дворцовой» - это наш подарок Новосибирску в День города. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, на праздник в Петербург смогли приехать не все желающие из других точек России. Новые условия требуют новых подходов, реализовывать которые - наша задача. Благодаря цифровым технологиям новосибирские зрители смогли на несколько часов перенестись в Санкт-Петербург, чтобы погрузиться в яркую и живую атмосферу оперного шоу, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».