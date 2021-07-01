Последние новости Новосибирска на 1 июля 2021 года: дети рассказали о гибели школьницы на стройке, сибирячка родила раньше срока после дебоша соседа

Девочка погибла на месте трагедии. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 июля 2021 года: обо всем самом важном читайте в нашем материале.

СМЕРТЬ ШКОЛЬНИЦЫ НА СТРОЙКЕ

В Новосибирске 13-летняя девочка погибла при падении плиты на долгострое по адресу Кирпичный переулок. Друзья погибшей рассказали подробности трагедии. Дети были практически на верхнем этаже, когда упала плита. Конструкцией девочку придавило насмерть, ее парня тоже задело — у него перелом и сотрясение мозга. СК возбудил уголовное дело.

РОДИЛА ПОСЛЕ ДРАКИ

Беременная сибирячка вмешалась в драку и получила удар, который привел к ранним родам. Инцидент случился в поселке Чик под Новосибирском, поводом стал конфликт из-за печного дыма. Пьяный сосед полез в драку с мужем женщины, она бросилась разнимать мужчин и ее оттолкнули. А вскоре сибиряка уже оказалась в роддоме.

КОРОНАВИРУС НА ПЛЯЖЕ

Новосибирский врач назвал самые опасные летние развлечения, во время которых можно заболеть коронавирусом. Например, загорать на пляже в одиночестве не так опасно — солнечный свет убивает заразу. А вот открытые бассейны и аквапарки повышают риск из-за очередей.

ПОЧЕМУ ПОЕЗД СБИЛ ДЕВОЧЕК

Меньше двух недель назад на перегоне станций Обское море — Береговая произошла трагедия: электричка сбила двух 13-летних девочек. Даже экстренное торможение не помогло.

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