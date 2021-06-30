«Мы столкнемся с техногенной катастрофой!»: в Новосибирске спасают от застройки Сказочный лес

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания НСО.

В Советском районе Новосибирска на площади свыше 500 гектаров - между федеральной автодорогой, улицей Балтийской и микрорайонами Правые Чемы и Нижняя Ельцовка - раскинулся уникальный лесоболотный комплекс «Сказочный». По словам общественников, он в серьезной опасности: некоторые его участки - бывшие пионерские лагеря - выкуплены, и теперь там планируется масштабная застройка. Подробности - в материале «Комсомолки».

ТАК КТО ЖЕ ХОЗЯИН?

Координатор общественного движения «В защиту лесов» Галина Павлова обратилась за помощью по защите уникального комплекса к депутату Заксобрания Александру Аксененко. Лесозащитники попросили помочь присвоить лесоболотному комплексу статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Если это произойдет, здесь нельзя будет вырубать деревья и вести строительство - комплекс останется в нетронутом состоянии.

Общественники говорят, что уже обращались за помощью и в мэрию, и в региональное министерство природы, но безуспешно. В минприроды им ответили, что земля принадлежит муниципалитету. А мэрия ответила, что не вправе создавать региональное ООПТ. Сейчас лесоболотный комплекс числится как городские леса и находится в ведении муниципального лесоустройства.

ГОРОЖАНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА

Этот комплекс действительно уникальный, в его центре - древнее реликтовое болото Гладкое, возраст которого - свыше 8,7 тысячи лет. Вокруг - сосновый бор, где растут роскошные сибирские лиственницы. Здесь ты словно попадаешь в другой мир, в другое время. Ученые Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук обнаружили на территории комплекса шесть видов краснокнижных растений. В 2020 году вместе с общественниками ученые провели полное обследование «Сказочного» и отметили, что подобные местные лесные массивы относят к феномену Приобских боров - смешанных и сосновых лесов, тянущихся вдоль Оби по лесостепям. Ученые бьют тревогу из-за того, что уже зафиксировали изменения в комплексе: они обнаружили множество мест незаконной вырубки деревьев, стихийные свалки.

Очень важно, что идею включить комплекс в ООПТ поддержали местные жители: на собраниях товариществ собственников жилья микрорайонов Правые Чемы и Ельцовочка собрали свыше 4 тысяч подписей горожан. Еще в 2018 году жителям удалось защитить лес от застройки между Шлюзом и клиникой имени Мешалкина - тогда планировалось вырубить до 39 гектаров леса под многоэтажку со спортивным комплексом и инфраструктурой, подвести дорогу. Люди встали на защиту леса. Реакция была бурной и сильной, и жителям удалось отстоять свои позиции. Но время идет, а государственной защиты у леса так и не появилось. Лес продолжают потихоньку вырубать, свалки растут, и общественники опасаются, что скоро активизируются застройщики и растащат уникальный комплекс по кусочкам. Бывшие пионерлагеря в «Сказочном» раскуплены частниками, которые вполне могут затеять на этих территориях стройки. Сознательные жители понимают, что, если не будет леса, не будет ни свежего воздуха, ни радующей глаз зелени.

В ответ на просьбу общественников Александр Аксененко инициировал в Заксобрании комиссию, чтобы донести до депутатов, мэрии и минприроды масштаб проблемы и то, насколько она актуальна для жителей Новосибирска. 29 июня на комиссии в Заксобрании выступила с докладом Галина Павлова. Она рассказала о ряде исследований коллектива ученых институтов СО РАН и экозащитников, которые подтверждают уникальность и важность сохранения экосистемы Шлюзового лесоболотного комплекса.

Галина Павлова предложила сохранить территорию комплекса в границах городских лесов, но присвоить ему дополнительный охранный статус ООПТ - памятника природы регионального значения. Чтобы это сделать, мэрии Новосибирска и правительству Новосибирской области нужно принять по этому вопросу совместное решение.

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ

- Любые действия связаны с бюджетом. Как член бюджетного комитета, я знаю, что без средств ничего невозможно реализовать. Поэтому хорошо, что подняли такой вопрос на комиссии и есть обратная связь и от мэрии, и от профильного министерства о том, что зона лесоболотного комплекса «Сказочный» должна быть особо охраняемой территорией ООПТ. Я абсолютно убежден, что делать это необходимо, ведь наши общественники показали, что это не просто какой-то лес, а особая территория, которая абсорбирует все негативные факторы города. Если у нас не получится сохранить эту экосистему, мы столкнемся с техногенной катастрофой. Я очень рад, что на базе Заксобрания мы сегодня обсудили этот вопрос, показали депутатам проблему со всех сторон, получили обратную связь и услышали позицию председателя и членов комиссии. И я очень рад, что общественники к нам обратились, а мы смогли им помочь донести эту важную информацию до тех, кто принимает решения по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем заложить средства на 2022 год, чтобы реализовать этот проект. Для него уже готово огромное научное обоснование, и сейчас основная задача - собрать геоданные, провести кадастровые работы и определить границы. Это не такие огромные деньги с точки зрения значимости и востребованности самого проекта. Уже создана рабочая группа, которая определит итоговый статус объекта. Но я бы обрадовался позиции министерства природных ресурсов, если бы оно согласилось с мнением общественников присвоить объекту статус особо охраняемой природной территории, - прокомментировал ситуацию Александр Аксененко.