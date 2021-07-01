По следам динозавров: в Новосибирске проходит палеонтологическая выставка «Окаменевшее время»

Фото предоставлено ТРЦ «Аура».

В торгово-развлекательном центре «Аура» проходит увлекательная бесплатная выставка «Окаменевшее время», на которой представлены копии палеонтологических находок из музеев со всего мира.

Экспозиция будет открыта до 11 июля.

Фото предоставлено ТРЦ «Аура».

Среди экспонатов - отпечатки ископаемых животных и растений, кости и скелеты динозавров: голова стегозавра, отпечаток скелета ихтиозавра, отпечатки археоптериксов. Один из интереснейших предметов на выставке - огромная бедренная кость бронтозавра, чей размер превышает рост человека в несколько раз. Каждый слепок создан с использованием оригинальной формы и до мельчайших деталей воспроизводит музейный предмет.

Фото предоставлено ТРЦ «Аура».

Погрузиться в увлекательный мир палеонтологии на выставке «Окаменевшее время» будет интересно и взрослым и детям. Это отличный способ провести выходной с пользой всей семьей. Для юных гостей организаторы выставки предусмотрели особого экскурсовода - это морское животное трилобит по имени Триша. Забавный персонаж познакомит гостей выставки с экспонатами в легкой развлекательной форме.

Выставка «Окаменевшее время» организована в партнерстве с Новосибирским государственным краеведческим музеем. На постоянной основе коллекция находится в его филиале - Музее природы - и пользуется стабильным интересом посетителей.

Фото предоставлено ТРЦ «Аура».

Выставка проходит на 1-м этаже центрального атриума ТРЦ «Аура».- Проведение выставки - значимое событие для ТРЦ «Аура». Мы стремимся к тому, чтобы в нашем торговом центре гости не только делали покупки и отдыхали, но и получали новые знания в развлекательном формате. Мы всегда открыты подобным инициативам и рады познакомить новосибирцев с коллекцией Музея природы, - отметил исполнительный директор ТРЦ «Аура» Евгений Головчан.