Авторитет и доверие: Андрей Травников занимает 20-е место в верхней группе «Национального рейтинга»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохраняет высокие позиции в «Национальном рейтинге» глав регионов и уверенно занимает 20-е место в первой группе рейтинга.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал на своем сайте очередное исследование за май - июнь этого года. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

На состоявшемся в июне съезде «Единой России» было принято решение, что Андрей Травников (Новосибирская область) возглавит территориальный список партии по Новосибирской и Омской областям на выборах в Государственную думу. Эксперты считают, что это свидетельствует о высоком уровне его личного рейтинга и сильных политических позициях.

Политологи также отметили продолжающуюся успешную реализацию национальных проектов в регионе, что сегодня во многом определяет отношение Кремля к главам субъектов РФ.

- В центре внимания по-прежнему находится строительство ледового дворца, который примет в 2023 году молодежный чемпионат мира. Федеральный центр дополнительно выделил для его возведения 865 миллионов рублей, что является позитивной имиджевой новостью для Андрея Травникова. Однако это далеко не единственный знаковый для региона объект, который отмечали в своих комментариях эксперты. Под постоянным контролем главы региона четвертый мост через реку Обь в Новосибирске, стратегический объект научно-исследовательской инфраструктуры - Сибирский кольцевой источник фотонов, «Академгородок 2.0», реконструкция аэропорта Толмачево. Первый этап строительства Восточного обхода Новосибирска (участок протяженностью 10 километров) выполнен почти на 50% и будет введен до конца 2023 года - на год раньше изначально запланированного срока, - сообщается в комментариях к исследованию.

Эксперты подчеркивают, что особое внимание в области уделяется развитию медицины, в частности, планомерной реализации нацпроекта «Здравоохранение», что находит свое выражение в открытии новых ФАПов, ремонте и переоснащении профильных учреждений и модернизации первичного звена здравоохранения, с которым чаще всего контактируют граждане.

Масштабная работа по вакцинации жителей от коронавируса в Новосибирской области тоже не осталась без внимания. Политологи отметили, что особое внимание уделяется выездным формам: вакцинации трудовых коллективов и обеспечению возможности для отдельных категорий граждан сделать прививку на дому. Активно создаются мобильные и круглосуточные пункты вакцинации. На особом контроле защита от болезни лиц старше 60 лет, в том числе с хроническими заболеваниями.

- Грамотная, последовательная инвестиционная политика руководства области привела к впечатляющим результатам. По предварительным итогам первого квартала нынешнего года, Росстат зафиксировал здесь прирост объема капиталовложений в основные средства - более 40%. Отдача от инвестиций также заметна - по итогам первых четырех месяцев 2021 года индекс промпроизводства в Новосибирской области составил 107,8% - это заметно больше, чем в среднем по России, - считают эксперты «Национального рейтинга».

Кроме того, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме Андрей Травников подписал около 10 важных для региона соглашений о сотрудничестве. Среди партнеров такие значимые структуры, как Сбербанк, компании МТС, 1С, PepsiCo и Coca-Cola, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Все это создаст дополнительные условия для дальнейшего инвестиционного роста.

На стратегической сессии Минобрнауки Андрей Травников представил пилотный проект по созданию нового кампуса НГУ, концепция которого соответствует требованиям к подобным сооружениям в XXI веке. Развитие инфраструктуры вузов укрепляет позиции Новосибирской области в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма.

- Значительный резонанс вызвал взрыв на АГЗС в Новосибирске, из-за которого пострадали, в том числе тяжело, 33 человека. Данное трагическое происшествие является, в первую очередь, городским сюжетом, тем более что АГЗС располагалась том числе на муниципальной земле и арендовалась у МУП. На фоне пассивной и невнятной позиции мэра многие эксперты особо подчеркнули активную реакцию на случившееся со стороны главы региона. В частности, Андрей Травников потребовал разобраться с принципиальным вопросом о размещении АЗС внутри жилых кварталов, - отмечают эксперты.

По мнению директора Института новейших государств политолога Алексея Мартынова, Андрей Травников вошел в число авторитетных губернаторов довольно быстро и был принят в субъекте, несмотря на огромное количество скептических мнений по поводу того, что ему будет тяжело найти понимание с региональной элитой, традиционно довольно фрондирующей. Тем не менее ему удалось довольно быстро достичь понимания с региональной элитой, влиться, войти в нее и вдохновить на подвиги.

- Логично, что Травников возглавил территориальный список «Единой России» на выборы в Госдуму не только по Новосибирской, но и по Омской области. Это говорит о его высоком рейтинге и авторитете, выходящем за пределы региона, который он возглавляет. Но главное, как мы знаем, всегда в мелочах. В середине июня на АГЗС в Новосибирске при взрыве пострадали 33 человека, семеро попали в реанимацию. Сюжет формально абсолютно городской, но мэра в медийном пространстве не очень-то слышно, а Травников откликнулся, поручил мэрии Новосибирска разобраться с обоснованностью размещения АЗС внутри жилых кварталов. Это показатель и смелости, и человеческих качеств, что в наше время тоже немаловажно, - прокомментировал Алексей Мартынов.