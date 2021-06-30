Минкультуры откроет новые виртуальные концертные залы

Виртуальные концертные залы объединят города и села. Фото: pixabay.com

С 21 июня по 6 июля министерство культуры Новосибирской области проводит конкурс на создание виртуальных концертных залов на территории нашего региона. Всего на это направление выделяют 15 миллионов рублей.

- Создание виртуальных концертных залов является одной из приоритетных задач нацпроекта «Культура». Правительством Новосибирской области принято решение поддержать это направление за счет региональных средств. Создание виртуальных концертных залов объединит города и села региона в единое культурное пространство, позволит вывести доступность классического музыкального искусства на новый уровень, внесет значительный вклад в воспитание новых поколений филармонических слушателей, - отмечает министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Первый виртуальный концертный зал уже успешно работает, а открыли его еще в декабре 2019 года в Камерном зале Новосибирской филармонии.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский виртуальный концертный зал - это система онлайн-трансляций, позволяющая смотреть и слушать лучшие выступления ведущих артистов и коллективов в режиме реального времени или в записи. Цель проекта - расширить доступность академического музыкального искусства и объединить всю территорию РФ в единое культурное пространство, используя передовые информационные технологии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

• На создание виртуального концертного зала вместимостью 51 - 150 человек выдадут 1 миллион рублей.

• На создание виртуального концертного зала вместимостью 151 - 300 человек выдадут 2,5 миллиона рублей.

• На создание виртуального концертного зала вместимостью от 301 человека выдадут 5,7 миллиона рублей.