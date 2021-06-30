Как в Новосибирске меняются дворы и парки

Проект благоустройства территории в Кольцово в 2020 году признали одним из лучших. Фото: www.nso.ru

Благодаря запуску проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда», в нашем регионе облагородят больше сотни дворовых территорий и парков. Онлайн-голосованием, в котором приняли участие более 111 тысяч жителей, определили, какие из них нужно благоустроить в первую очередь. Рассказываем, на какие объекты и сколько денег потратит государство.

ЭКОТРОПЫ И ВЕЛОМАРШРУТ

Одним из самых крупных объектов благоустройства в этом году по национальному проекту стал Заельцовский парк. Работы здесь уже начались, по словам министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, уже заключен контракт на выполнение работ на сумму порядка 171 миллиона рублей. В парке планируют выложить тротуарной плиткой центральную аллею, организовать прогулочные экотропы и трассу для скандинавской ходьбы. В рамках реконструкции установят детские площадки, спортивные комплексы, удлинят уже существующий веломаршрут, сделают парковки для велосипедов. Планируется обновить системы водо- и электроснабжения, соорудить амфитеатр и малую сцену для кинопоказов и проведения различных уличных мероприятий.

Вторым крупным объектом станет территория возле многофункциональной ледовой арены Кировского района. Завершить ее благоустройство планируют в 2022 году.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК И НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

В прошлом году проект благоустройства по нацпроекту в рабочем поселке Кольцово признали одним из лучших в России. Вдоль проспекта Академика Сандахчиева обустроили детскую игровую площадку, укрепили и озеленили овраг, построили площадку для выгула собак, а вокруг деревьев поставили скамьи-террасы. В сквере и вдоль улицы Технопарковой установили освещение, высадили деревья и кустарники. В целом на проект потратили 18,5 миллиона рублей. В этом году неравнодушные жители снова активно голосовали за продолжение благоустройства сквера и пешеходной зоны вдоль проспекта Академика Сандахчиева. В течение следующего года планируется завершить все работы по облагораживанию этих территорий.

КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ ОБУСТРОЯТ В РЕГИОНЕ

• Общественная территория по ул. Матросова, с. Усть-Тарка

• Железнодорожный сквер, с. Убинское

• Центральный парк (строительство фонтана), р. п. Ордынское

• Центральный бульвар, г. Куйбышев

• Центральная площадь, с. Здвинск

Посмотреть все объекты благоустройства можно на интернет-платформе «Электронная демократия Новосибирской области». Здесь же можно оставить свои комментарии и отзывы о качестве идущих и уже завершенных работ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 111 тысяч новосибирцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в этом году.

• В 2021 году в рамках нацпроекта планируют обустроить не меньше 185 объектов: 115 дворовых территорий и 70 общественных пространств.

• На благоустройство в этом году предусмотрена субсидия в размере 1193,5 миллиона рублей, в том числе 894,22 миллиона рублей из федерального и 299,3 миллиона рублей из областного бюджета.

• Более 18,5 миллиона рублей ушло на реализацию проекта благоустройства в р. п. Кольцово, который в прошлом году признали одним из лучших в России.