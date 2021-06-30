СКИФ, Конгресс-холл, уникальный спорткомплекс: как изменится наукоград Кольцово

В центре наукограда скоро появится конгресс-холл. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вся страна знает, что в наукограде Кольцово находится знаменитый вирусологический центр «Вектор». Тот самый, в котором ученые разработали одну из вакцин от ковида. Но это научное достижение - не единственная гордость Кольцово. Посмотрим на развитие наукограда через призму национальных проектов. А узнать больше о жизни этого города под Новосибирском поможет мэр Николай Красников.

- Николай Григорьевич, как вы считаете, какой из национальных проектов - приоритетный для возглавляемого вами города?

- Главное для нас - национальный проект «Наука». Тем более что нынешний год объявлен Годом науки. В последнее время - об этом знает вся страна - особенно усиленно работал наш вирусологический центр «Вектор». Ученые разрабатывали и тест-системы для определения коронавируса и антител, и вакцину. Напряженно пришлось поработать и сотрудникам предприятия «Вектор-БиАльгам», которое очень быстро наращивает темпы производства вакцины.

Еще в прошлом году удвоила темпы работы и сохраняет их компания «Вектор-Бест», активно трудятся «Вектор-Медика», фирма «Катрен», Научно-производственная фирма «Исследовательский центр». Все наши ведущие компании научно-производственного комплекса продолжают усиленно работать.

Мы подходим к стадии строительства одного из крупнейших национальных проектов класса «мегасайенс» - Сибирского кольцевого источника фотонов. Уже завершены проектные работы, которые длились больше года, сейчас стадия экспертных заключений. Мы вместе с правительством Новосибирской области в штабном режиме активно решаем вопросы, которые позволяют стремительно двигаться навстречу этому проекту. Уточняем нюансы выполнения технических условий, прокладки коммуникаций, развязки и реконструкции дорог, ведущих к строительной площадке СКИФа. Нам удалось провести трудные переговоры, придя к солидарной позиции с Барышево и Новосибирским районом о передаче еще 35 гектаров земли в муниципальное ведение Кольцово для расширения СКИФ-городка.

Надеюсь, что этим летом мы уже прейдем к стадии строительства объекта. Сейчас проектируем подъездные пути к этой площадке, готовим место для развертывания строительного городка. Строить СКИФ будет компания из Ленинградской области - стратегический партнер Госкорпорации «Росатом» - Холдинг «Титан-2». Напомню, что в соответствии с указом президента одна станция Сибирского кольцевого источника фотонов должна начать работать уже к концу 2023 года.

Сибирский кольцевой источник фотонов будет выполнять роль грандиозного микроскопа. Фото: Srf-skif.ru

- Наука - это, безусловно, важно. Но для того, чтобы развивать ее, нужны кадры. А кадры - это население, жители…

- Да, и тут мы подходим к разговору о другом важном национальном проекте - «Демография». Мы гордимся тем, что наукоград прирастает жителями. Их действительно становится больше. А это значит, что людям требуется и новое жилье. С этим у нас сложностей нет. В этом году силами строительной фирмы «Проспект» продолжается активная застройка пятого микрорайона, компания «АКД» возводит микрорайон Спектр. Для маленьких жителей мы открыли новый детский сад «Золотой ключик».

Исполняя задачи национального проекта «Здравоохранение», мы намерены развивать материальную базу районной клинической больницы № 1. На условиях государственно-частного партнерства прорабатываем создание реабилитационного центра регионального значения. При этом участвовать готовы иногородние инвесторы.

- А как обстоят дела с образованием?

- Мы продолжаем закреплять за школами специализации. В Биотехнологическом лицее № 21 углубленно изучают биотехнологические дисциплины, а в следующем году там появится детский агробиотехнопарк. Мы выиграли около 30 миллионов рублей в конкурсе федеральных проектов для наукоградов, благодаря чему этот детский проект получит дополнительные возможности. Наша новая школа «Технополис» развивается в цифровом направлении, а школа № 5 получила инженерную специализацию. Все это соответствует задачам национального проекта «Образование».

По национальному проекту «Культура» идет работа над созданием будущего Конгресс-холла, который мы также называем Домом ученых или Многофункциональным центром культуры. Определили его будущий дизайн и надеемся, что в ближайшие годы удастся построить его в центре Кольцово. В 2022 году рассчитываем на реконструкцию небольшого, но очень важного для жизни Кольцово Дома культуры.

Уже разработан дизайн для будущего культурного центра. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Для жителей важно развитие и физической культуры. И в этом плане мы параллельно работаем по нескольким направлениям. Главный наш объект в ближайшей перспективе - универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы готовимся к его сдаче ближайшей осенью. Комплекс будет оснащен легкоатлетическим манежем, какого в Новосибирской области еще не было, а также игровой зоной для волейбола, баскетбола, мини-футбола. Думаю, этот комплекс будет украшением Кольцово и станет заметным региональным центром спорта. Вместе с одним из инвесторов готовимся сдать Ледовый дворец спорта. Уже этим летом надеемся открыть его, чтобы наши фигуристы и хоккеисты могли заниматься даже в жаркую погоду.

- Вижу, что много социальных объектов уже есть, появляются и новые. А чтобы передвигаться между ними, нужны дороги.

- Активно ведется дорожное строительство - и не только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже к осени планируем сдать 12-ю дорогу. Идет обустройство тротуаров и велосипедных дорожек, впереди - укладка асфальта на проезжую часть. Дорога соединит несколько микрорайонов наукограда.

Этим летом готовимся начать второй этап строительства дороги Барышево - Орловка - Кольцово, ведущей непосредственно на площадку «Вектора» и будущего СКИФа. Уже в этом году будут выполнены работы примерно на 100 миллионов рублей. А в 2023 году планируем завершить этот проект, он существенно разгрузит Кольцово и выведет Первомайское направление к научной площадке.

- Николай Григорьевич, есть у жителей возможность просто отдохнуть, прогуливаясь по городу?

- Для Кольцово всегда было важным развитие городской среды, обеспечение населения жильем. Это наше конкурентное преимущество, которое позволяет сохранять ценные кадры, закреплять в Кольцово молодых ученых. В прошлом году мы построили мостовой переход из нового микрорайона в центр Кольцово, и это было признано одной их лучших подобных практик в России. В этом году завершаем первый этап обустройства ландшафтной зоны в районе памятника академику Сандахчиеву. Приступили к обустройству новой зоны отдыха в Кольцово, а также дворовых пространств.

Будем улучшать и продлевать тропу здоровья, которая проходит по периметру озера. Приятно, что развивать этот и другие проекты благодаря фонду «Мой наукоград» помогает наш социально ответственный бизнес - такие фирмы, как «Вектор-Бест», «Катрен», «Вектор-БиАльгам», «Проспект» и ряд других компаний. Они помогают деньгами, а иногда - трудом. Благодаря такой помощи обустроены общественные пространства.

- Мы уже говорили о научных предприятиях. А есть ли условия для развития малого предпринимательства?

- Мы поддерживаем развитие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». У нас около 500 средних и малых компаний, более 650 индивидуальных и частных предпринимателей. Разную поддержку оказываем на уровне стартапов, когда особенно важно занять нишу и добиться первого успеха. Помогаем предпринимателям с выбором земельных участков, а их становится все меньше и меньше. Поэтому и на федеральном, и на областном уровне настойчиво ставим вопрос о возможности подготовить необходимые площадки под реальные инициативы, научные и производственные проекты нашего научно-технического комплекса. У нас действует программа индивидуальной поддержки инновационной активности. Она заключается в выдаче специальных грантов и стипендий молодым ученым и аспирантам «Вектора». В свою очередь наукограду помогает развиваться социально ответственный бизнес - сильные предприятия, давно работающие в Кольцово.

СПРАВКА КП

Рабочий поселок Кольцово появился на карте Новосибирской области в августе 1979 года как место жительства сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института молекулярной биологии (прежнее название «Вектора»). 17 января 2003 года Президент России Владимир Путин присвоил рабочему поселку Кольцово статус наукограда РФ.