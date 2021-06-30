«Я была бы грустным «овощем»: скрипачку с неизлечимой болезнью спасают с помощью пластыря

Сибирячка 12 лет гастролировала с оркестром по Европе. Фото: предоставлено Алевтиной Ленской

Алевтина Ленская была одной и первых скрипок филармонии, а теперь прикована к инвалидному креслу. Ее связки рвутся как нитки, руки и ноги отнимаются. У женщины редкий диагноз: «аутоиммунное заболевание соединительной ткани». Алевтину взялся спасать одноклассник — остеопат Евгений Литвинченко Врач разработал для женщины «доспехи» — систему корсетов — и изобрел специальную систему пластырей-тейпов, которые держат связки. Но сейчас 49-летней Алевтине не хватает денег на обследование. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Иностранные клиники отказывали в лечении, но помогли тейпы. Фото: предоставлено Алевтиной Ленской

ГАСТРОЛИ, СЛАВА И ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО

Алевтина Ленская была талантливой скрипачкой — будучи студенткой, она уже играла в Камерном оркестре Новосибирской филармонии. Хрупкая девушка быстро сделала карьеру, стала концертмейстером вторых скрипок. Объездила с гастролями Камерного оркестра всю Европу, встречалась на одной сцене с мировыми звездами классической музыки, смотрела мир и набиралась впечатлений. Всегда вела здоровый образ жизни, даже успела получить зеленый пояс по тхэквондо.

В 20 лет Алевтина родила сына. Жизнь била ключом. Но на последнем концерте во время очередных гастролей что-то случилось с руками. Алевтина смогла доиграть концерт, но, вернувшись домой, услышала вердикт врачей и приговор для скрипача: каменеющие сухожилия, срочная операция.

Некоторые музыканты страдают от «болезни скрипачей», когда связки на руках изнашиваются. В случае Алевтины все оказалось серьезнее. Ей сделали операцию на руках, пальцы снова стали гнуться, но об игре на инструменте пришлось забыть и срочно получать другую профессию.

Руководство филармонии очень поддержало музыканта, предложив место администратора международного отдела филармонии. Работы было много, большинство навыков пришлось получать с нуля, а также учиться набирать тексты одним пальцем. Алевтина с удовольствием втянулась в новую интересную должность. Но все изменило обычное воспаление легких.

— Коллега вернулась с гастролей, переболела и заразила меня инфекционным воспалением легких. Я тяжело перенесла болезнь, провела в больнице два месяца. Выписали без видимых последствий. Но вскоре начались проблемы со связками, — рассказала КП-Новосибирск Алевтина Ленская.

Чтобы погулять на стокилограммовой коляске приходится нанимать грузчиков. Фото: предоставлено Алевтиной Ленской

У женщины выявили аутоиммунное заболевание соединительной ткани.

— В 2006 году мне установили третью группу инвалидности. При этом заболевании связки на крупных суставах рвутся сами собой. Сначала — стопы, затем — колени: я падала на ровном месте, а снимки подтверждали разрывы. Сперва ходила с тросточкой, потом — с костылями. Порванные суставы лишь заковывали в железные ортезы — операции такие разрывы не подлежат. А последние 8 лет я провела дома в инвалидном кресле. Организм слабеет, в 2017 году порвались плечевые связки, и это существенно усугубило состояние и без того расшатанного постоянной болью организма, — признается Алевтина.

«КАК ОНА ЕЩЕ ХОДИТ?»

После известия о страшном диагнозе муж ушел от скрипачки к подруге и оставил ее одну с сыном. Болезнь заперла музыканта дома. Врачи только разводили руками: случай редкий, лечения нет. Алевтина писала в клиники разных стран, готова была даже испытывать на себе лекарства, но постоянно получала отказ. Последней надеждой оказался новосибирский врач, руководитель Новосибирского медицинского центра FlyHands Евгений Михайлович Литвиченко.

Продлить жизнь в движении помогли тейпы и оптимизм. Фото: предоставлено Алевтиной Ленской

— Оказалось, мы с ним вместе учились в школе. Евгений Михайлович взялся за меня и успешно применял запатентованную им систему спортивных пластырей-тейпов. Схемы тейпирования и внимание врача позволили мне 8 лет обходиться без жесткой фиксации шеи, смогли отсрочить разрывы связок на плечах, облегчали состояние порванных связок на ногах. Меня показывали студентам-медикам, профессору из Германии — он был удивлен: «Как это она еще ходит? Ведь это технически невозможно!», — говорит Алевтина.

Мама Алевтины содержит питомник пекинесов "Савелина" - животные поддерживали девушку в трудную минуту. Фото: предоставлено Ангелиной Ленской

Тейпы перестали помогать только в январе 2021 года — пришлось надеть жесткий корсет. Женщина объявила сбор средств на комплексную диагностику, которая из-за редкости заболевания не входит в список бесплатных. Состояние женщины ухудшается, и нужно понять, что происходит с внутренними связками. На пенсию 8 тысяч рублей и зарплату сына 15 тысяч рублей семья живет скромно, на всем экономит, денег на обследования нет.

— Моя болезнь — редчайший случай в медицине. Исход подобного заболевания, как правило, печальный, в основном люди сгорают за 2 — 3 года. В этом плане я уникальна. Врачи говорят: «Какое счастье, что ты оптимист, что-то пробуешь, борешься — иначе давно была бы грустным лежачим «овощем». А я действительно еще хочу побороться за жизнь, — решительно настроена Алевтина.

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