Последние новости Новосибирска на 30 июня 2021 года: пассажир умер в самолете, полицейских-героев наградят

Сибиряки обсуждают полицейских спасителе йи смерть пассажира в самолете. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области / Светлана Маковеева.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 июня 2021 года: обо всем самом важном читайте в нашем материале.

ПОЛИЦЕЙСКИХ НАГРАДЯТ ПОСЛЕ ВЗРЫВА НА ЗАПРАВКЕ

В Новосибирске наградят полицейских, которые спасали людей на взорвавшей автозаправке в Новосибирске. Это старший участковый отдела № 6 «Октябрьский» Фердинанд Карпухин, сотрудники ДПС Максим Ротманов и Алексей Иванов и другие сотрудники. Они отводили людей от горящего заправки, а еще спасли собак.

ДЕВОЧКА ПОГИБЛА НА СТРОЙКЕ

В Новосибирске плита 10-этажного дома рухнула на девочку и придавила ее насмерть. Погибшей школьнице было 13 лет, медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

СПРЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новосибирские вирусологи разрабатывают спрей от коронавируса

: уже проходят исследования на животных. Ученые говорят, что «устройство» вакцины останется прежним — синтетический антиген, встроенный в белок-носитель. Подробности — в материале «КП».

СОБАКА ИСКУСАЛА ШКОЛЬНИЦУ

История произошла в поселке Коченево. Восьмилетняя девочка вышла вечером погулять на детскую площадку. К компании друзей подбежала белая лайка и распугала ребятишек. Лайка оскалилась и вцепилась девочке в плечо. Все могло кончиться хуже, но прохожие спасли девочку.

СМЕРТЬ В САМОЛЕТЕ

Пассажир скончался в самолете авиакомпании «Сибирь», который должен был вылететь в Новосибирск из Магадана. Мужчине пытались оказать первую помощь, однако это не помогло.

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