«Люди бежали буквально нагишом, одежда плавилась прямо на теле»: полицейские рассказали, как спасали людей при взрыве на АГЗС

Фердинанд Карпухин прибыл на место происшествия самым первым. Он спас не только людей, но и собак. Автор: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Полицейских, которые спасали людей на взорвавшей автозаправке в Новосибирске, наградят. Напомним, 14 июня на АГЗС начался пожар, прозвучало несколько взрывов. 17 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. А в соседних домах повыбивало стекла из окон. Многие удивлялись, что такое громкое ЧП обошлось без человеческих жертв. И теперь этому нашлось объяснение. Прямо перед взрывами людей вовремя эвакуировали полицейские.

В тот день Фердинанд Карпухин, старший участковый отдела № 6 «Октябрьский», был на работе. Он услышал хлопок и увидел черный столб дыма на Гусинобродском шоссе. Сел в служебный вазик и помчался к месту происшествия.

— Когда я приехал, никаких сотрудников спецслужб еще не было. Из соседних зданий выбегали люди. Никто не понимал, что произошло. И я бросился на помощь. Помогал отбежать в сторону, — рассказал КП-Новосибирск Фердинанд Карпухин.

Полицейский в тот день спас жизни не только людей, но и собак. Они сторожили заправку и соседние постройки.

— Собаки очень перепугались, это сразу видно было. Я их отвязал и отпустил. Даже не рычали и не пытались укусить, все понимали, — вспоминает подробности события участковый.

Сотрудники ДПС спасли во время взрыва 10 человек, в том числе отца с 12-летним сыном. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще одни герои того дня, о которых стало известно только сейчас, -сотрудники ДПС Максим Ротманов и Алексей Иванов. В момент ЧП они находились на соседней заправке. Увидев дым, поехали в его сторону. Отвели от заправки 10 человек.

— Пока мы уводили людей, произошло три крупных взрыва. Люди бежали буквально нагишом. На теле оставались только куски ткани — одежда плавилась прямо на теле. Например, у тех, кто стоял к заправке спиной, одежда сзади выгорела полностью, — поделился с КП-Новосибирск Максим Ротманов. — Видимо, из-за шока многие не понимали всю опасность происходящего и бросались к месту пожара, чтобы спасти личные вещи.

Кстати, о личных вещах. Рядом с заправкой расположена СТО. Огонь мог добраться до машин, а это означало бы новые взрывы. Но Ротманову удалось отогнать 11 автомобилей.

— Я нашел хозяина СТО. Он достал ключи из сейфа, и мы перегнали автомобили. Потом уже подоспели пожарные, — добавил сотрудник ДПС.

В тот день полицейские и сами получили ожоги. Но работали на месте еще четыре часа. К счастью, травмы у них оказались несерьезные. Сейчас стражи порядка продолжают патрулировать улицы.

Тем временем руководство ГУ МВД по Новосибирской области решило наградить скромных героев в погонах. А еще — представить их к поощрению медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».

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