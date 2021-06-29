В Новосибирске открылись две новые «умные» автозаправки

Фото: Виктор Храмов

В современном мире время движется иначе, чем 10 - 20 лет назад. Время - деньги. Поэтому с каждым годом наращиваются объемы автоматизации всех сфер жизни: медицины, промышленности, производства, быта. О системе «умный дом» мечтают 69% россиян*. Люди хотят экономить время дома, на работе, в дороге. Многие новосибирцы уже оценили преимущества автоматических автозаправочных станций (ААЗС). Управляемая роботом система датчиков сводит человеческий фактор к минимуму и делает процесс заправки быстрым и комфортным. А еще здесь можно сэкономить деньги. Рассказываем, как устроены автозаправочные станции и стоит ли им доверять.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

ЧТО ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ ЗАПРАВЩИКИ?

ААЗС - это станция самообслуживания, где нет персонала, а привычными процессами управляют роботы. Несмотря на то, что первые автоматы появились более 5 лет назад, некоторые автомобилисты все еще с осторожностью относятся к такому формату заправок. И напрасно, ведь, если разобраться, пользоваться ими просто, удобно и быстро.

В Новосибирской области работают 17 таких заправок сети «Газпромнефть». В начале года открылись две - по адресам: ул. Бродского, 1/1, и ул. Нарымская, 100, к. 1. Пока АЗС новые, на них еще можно увидеть заправщиков, которые помогают автомобилистам освоиться, консультируют, следят за соблюдением правил заправки. Это важный момент, потому что для некоторых людей барьером для начала пользования автоматизированными системами становится боязнь ошибиться. А когда рядом живой человек, страх уходит. Ну а после, когда клиенты попробуют все сделать под руководством заправщика, приходит понимание, что ничего сложного тут нет.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

ВСЕ ПРОСТО

Как только люди адаптируются, заправка превращается в полноценного робота: территория и все процессы переходят в автоматическое управление. Мы попробовали залить полный бак без помощи заправщика по адресу: ул. Нарымская, 100, к. 1. Если следовать инструкциям на терминале оплаты, ошибки исключены.

Чтобы заправиться самостоятельно на такой заправке, нужно:

• вставить в бензобак своего автомобиля заправочный пистолет;

• оплатить топливо по инструкции на интерактивном экране.

Если заправились за наличные и не на полную сумму, терминал вместо сдачи выдаст ваучер, которым можно расплатиться при следующей заправке на ААЗС «Газпромнефть». А если расплачиваться безналом, то процесс еще быстрее.

Фото: сеть АЗС «Газпромнефть»

КТО СЛЕДИТ ЗА КАЧЕСТВОМ

На таких заправках автоматизировано все, даже прием топлива из бензовозов. Датчики и специальное оборудование следят за ключевыми показателями качества нефтепродукта при перевозке и хранении. Они непрерывно мониторят и передают в единую учетную программу данные о плотности, объеме, массе, средней температуре топлива. Оборудование всех автозаправочных станций объединено в единую интеллектуальную систему - Мониторинговый центр инфраструктуры МЦИ.

Фото: Виктор Храмов

СПАСИТЕЛЬНАЯ КНОПКА

Тем не менее удаленный человеческий контроль на таких автозаправках сохраняется. Если что-то не получилось, человек не знает, что делать дальше, и ему нужна помощь - достаточно нажать кнопку «Вызов оператора».

На автозаправке в круглосуточном режиме работают видеокамеры, информация с которых вместе с показателями всех датчиков передается в удаленный диспетчерский центр сети АЗС «Газпромнефть». При любых нестандартных ситуациях система тут же оповещает диспетчера. А при необходимости вызывает профильные службы.

Фото: Виктор Храмов

Мы поговорили с диспетчером удаленного диспетчерского центра и выяснили, с какими проблемами обращаются люди и какие необычные ситуации случались на ААЗС.

- Как часто обращаются за вашей помощью и жмут кнопку «Вызов оператора»?

- Довольно часто и с разными вопросами. Но порой людям просто хочется убедиться, что они все делают правильно, и они связываются с нами просто для подстраховки.

- Кто чаще обращается: мужчины или женщины?

- Мужчины, потому что водителей-мужчин пока еще больше.

- А как с вами общаются клиенты? Шутят, заигрывают или, может, ругаются? Как вы общаетесь с людьми, если разговор уходит не в то русло?

- Все наши разговоры с клиентами записываются, мы готовы к нестандартным ситуациям. У нас есть скрипты, как эти ситуации решать, и в общении мы стараемся оставаться в рамках стандартов обслуживания. Клиенты бывают разные, иногда проявляют агрессию. Но диспетчер старается помогать в любой ситуации, без учета эмоционального состояния клиента. Бывает и обратная ситуация: клиент никуда не торопится, и вот тогда он хочет еще и поговорить, поделиться чувствами, рассказать анекдот. Даже бывали попытки познакомиться.

Фото: Виктор Храмов

- Случались ли на автозаправках необычные ситуации? И как вы на них реагировали?

- Нестандартных ситуаций случалось много, безобидные ссоры или танцы для нас уже привычны. Иногда люди пугаются звука голоса из терминала, начинают спешно искать источник звука, интересуются, не жарко ли нам внутри, предлагают принести еду или напитки.

А вот если происходит ЧП, нам нужно реагировать четко и быстро, нас этому тоже учат. Еще было несколько случаев, когда вызывали диспетчера и рассказывали о человеке на обочине или аварии на дороге и тем самым помогали спасти жизнь людям, попавшим в беду. Вообще, хочу отметить, что у нас очень много неравнодушных людей, которые предупреждают нас о подозрительных действиях или неадекватном поведении других клиентов.

Фото: Виктор Храмов

ПОДСЧИТЫВАЕМ ПЛЮСЫ

Если подытожить все, что мы узнали об автоматических заправках, то самые важные их преимущества - это скорость и стоимость. Время заправки не превышает 3 минут, а топливо здесь в среднем на 50 копеек дешевле, чем на сервисных АЗС.

Отметим и другие плюсы:

• скорость обслуживания, отсутствие очередей;

• не приходится контактировать с другими людьми, это плюс в плане защиты от вирусов;

• если что-то не получилось, вас не бросят в беде - специалисты удаленного диспетчерского центра всегда на связи;

• есть возможность дополнительно экономить за счет рекламных акций - о них можно узнать на сайте www.gpnbonus.ru

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* Согласно исследованиям Hi-Tech от Mail.ru.

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