«Она просто хотела ее погладить»: под Новосибирском собака напала на восьмилетнюю девочку

Собака вцепилась девочке в плечо. Фото: предоставлено Надеждой/соцсети

В Новосибирской области собака укусила второклассницу. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.

Вечером восьмилетняя Варя* вышла погулять вместе с другими ребятами на детскую площадку. Школьники играли и веселились, когда к ним подбежала белая лайка.

— Дети ее не испугались. Увидели ошейник с оторванной цепью и поняли, что собака откуда-то сбежала. Начали ее гладить, пытаться накормить. Ну и моя дочка тоже потянулась, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама Вари.

Жители уверены, что собака домашняя и у нее есть хозяин. Фото: соцсети

Видимо, собаке не понравилось пристальное внимание ребятни, и она решила защититься. Лайка оскалилась и вцепилась девочке в плечо. Дети с криками кинулись врассыпную.

— Если бы не взрослые, которые проходили мимо, я не знаю, что могло бы произойти. Собаку отогнали, а Варя вернулась домой в слезах, — продолжает женщина.

Надежда вместе с дочкой пошли в больницу. Врачи выписали девочке курс уколов от бешенства, а ее мама пошла писать объяснительную в ПДН.

— У меня спросили, есть ли претензии. Конечно есть! Если собака убежала из дома, почему ее никто не ищет? И кто будет нести за это ответственность? Как найти хозяина лайки, я не знаю. Никто не сознается, что это его пес, — говорит Надежда.

Спустя пару дней сибирячка увидела пост в социальных сетях. Оказалось, что собака бегает по рабочему поселку уже давно.

— Я написала в комментариях, что она укусила ребенка. Может быть, кто-то откликнется и поможет найти хозяина собаки. Пока что остается только ждать, — добавляет мама Вари.

Напомним, что это уже не первый случай, когда собаки нападают на школьников в Коченево. Недавно «Комсомолка» писала про 10-летнего мальчика, которого укусил пес. Ребенок играл в футбол и случайно пнул мяч в чужие ворота. Когда школьник пошел забирать мяч, на него напала собака, сидевшая на цепи.

*Имя изменено

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